O Contacto recebeu um Direito de Resposta assinado pela Comissão Organizadora do Memorial aos Presos e Perseguidos Políticos, a propósito de um artigo publicado recentemente.

Direito de Resposta. "Memorial da Vergonha"

Exmº Sr.

Diretor do jornal Contacto:

Lemos, com espanto, no Jornal que dirige, um artigo intitulado "Memorial da Vergonha", em que somos citados, sem que a maioria de nós fosse ouvido pelo autor do artigo.

Nesse artigo, assinado por Luís Pedro Cabral, aparecem inverdades como que a CML terá prestado "homenagem a informadores da PIDE, assim como proxenetas, imigrantes ilegais, engajadores e vários criminosos relacionados com a imigração", responsabilizando pelo facto "os promotores do Memorial aos Presos e Perseguidos Políticos, um conjunto de cidadãos que apresentaram à CML esta iniciativa, que o município lisboeta aprovaria no passado dia 19 de Maio" porque teriam adotado "a listagem dos presos da PIDE, aliás, disponível online na Torre do Tombo".

Memorial da vergonha A Câmara Municipal de Lisboa prestou homenagem a informadores da PIDE, assim como proxenetas, imigrantes ilegais, engajadores e vários criminosos relacionados com a imigração. Tudo porque usou em bruto a lista dos presos da PIDE da Torre do Tombo.

É a descoberta, um tanto tardia, da pólvora, porque nunca os promotores do Memorial o esconderam. Preferiram apenas, para não perpetuar a amnésia nacional, recordar os milhares de presos pela Polícia Política do Estado Novo entre 1933 e 1974 (PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado/ PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado/ DGS, Direção Geral de Segurança), mesmo correndo o risco de não poder separar, de entre eles, aqueles cujos delitos eram de caracter inequivocamente político e os restantes, entre os quais poderiam encontrar-se presos incluídos nas vastas competências atribuídas à polícia política – em alguns casos, como na imigração ilegal, muitas vezes ligado a atividades políticas de apoio a refugiados e/ou militantes políticos estrangeiros – e, eventualmente, informadores que tivessem sido presos para criar uma capa antifascista que os ajudasse na sua missão de infiltrados, ou se tornassem auxiliares da PIDE por terem sucumbido às torturas e perseguições sofridas.

Uma simples análise da lista de promotores, constituída, na sua maioria, por antigos presos e perseguidos políticos e/ou seus familiares, teria talvez criado curiosidade sobre o porquê de, sabendo que havia riscos de erro e de omissão (faltam na lista os nomes de grande parte das vítimas nas colónias), proporem, ainda assim, o Memorial?

Citando um dos mais conhecidos perseguidos e presos pelo fascismo, o matemático Bento de Jesus Caraça, "se não temo o erro, é porque estou sempre disposto a corrigi-lo". Mais difícil é corrigir o que não se sabe nem se discute.

Mas mais: não há, na proposta ora apresentada à CML, nem na que por esta foi aprovada, por unanimidade, nenhuma lista de nomes. Há, sim, a proposta de um monumento, em local simbólico – junto ao Tribunal da Boa Hora, em que tantos presos políticos foram julgados e condenados. O que também seria fácil verificar, por exemplo em https://www.memorial2019.org/site/node/27078 e nos documentos que o integram.

Pelo respeito que nos merecem a verdade, o jornalismo e também a comunidade portuguesa no Luxemburgo, que não gostaríamos de ver induzida em erro pelo artigo que vimos referindo, solicitamos-lhe, Sr. Diretor, a publicação deste esclarecimento.

Lisboa, 23 de outubro de 2021

Pela Comissão Organizadora do Memorial aos Presos e Perseguidos Políticos:

Alfredo Caldeira

Artur Pinto

Diana Andringa

Helena Pato

Joana Lopes

João Esteves

Luís Farinha

Margarida Tengarrinha

Rita Veloso

Sara Amâncio

