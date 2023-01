Por todo o lado, jornais e empresas recomendam dicas para poupar. Não lhes basta que sejamos pobres, ainda nos "ensinam" a "gerir a escassez".

Opinião Portugal 6 min.

Dicas para poupar: seja cerebral, não use cartão

Raquel RIBEIRO Por todo o lado, jornais e empresas recomendam dicas para poupar. Não lhes basta que sejamos pobres, ainda nos "ensinam" a "gerir a escassez".

Em Setembro, o Guardian recomendava aos britânicos para poupar na conta da energia: "Mude-se para Espanha." Em Espanha faz mais calor e o artigo era ilustrado por uma esplanada cheia de gente comendo tapas e bebendo cañas baratas para salários de nómadas digitais.

"E se eu deixasse a minha casa, desligasse tudo e desaparecesse nos meses mais caros do ano?", perguntou o fundador de um site com dicas para poupança financeira. "Se aluga uma casa e pode cancelar o seu contrato e sair do país durante uns meses pode poupar centenas de libras." Na Europa do sul os "apartamentos são mais baratos e os custos de energia muito mais baixos".

No Guardian, uma imobiliária explicava quanto ficaria a um britânico mudar-se para o continente: "O aluguer médio de um T1 no Reino Unido é de 929 libras/mês (...). Os números sugerem que os britânicos poderiam passar três meses na Europa por menos de 2.000 libras/mês, incluindo voos, habitação, wifi e custos de energia, e ainda desfrutar de um custo de vida mais barato em geral."

Temos visto tiktokers nómadas digitais a esfregar na nossa cara como Portugal é um país "barato" para viver, desde as rendas de pouco mais de mil euros (uma pechincha para o salário mínimo a 760 euros) à conta do supermercado (ignoram a inflação), os ubers e os restaurantes a 40 euros por pessoa. Nada como gastar 2.000 libras/mês a lembrar aos trabalhadores em Portugal que lhes limpam as casas, lhes fazem as camas ou lhes preparam lattes e tostas de abacate que a alternativa deve ser ficarmos aqui a servi-los ou mudarmo-nos todos para um país ainda mais "quente" e ainda mais "barato" do que este.

Tenho acompanhado a tendência "dicas para poupar", versão eufemística da "gestão da escassez", nos media e nas campanhas de empresas. Da DECO a especialistas em "ansiedade financeira", psicólogos recomendam "uma pista: preferir dinheiro a cartões" (Público).

Para lembrar aos portugueses que são pobres, sim, mas porque querem. Há escolha. Há que saber gerir. Só não poupam (na comida, na energia, no banco) porque lhes falta "literacia financeira". Os pobres não devem ter cartões, porque aquilo na mão de um pobre é um descontrolo. E provoca ansiedade. É o dinheirinho contadinho no bolso. A ansiedade só na hora de contar os trocos com a fila da caixa a engrossar. Os cartões são só para quem "sabe gerir" a sua dívida.

Os portugueses também são pobres porque não importa quantos aquecedores ou desumificadores tenham em casa, não conseguem aquecê-la. Os cheques de Outubro e de Dezembro de António Costa foram direitinhos para a conta do gás e luz que subiu, em alguns casos, 40%.

Mas nada como o IKEA, empresa que chama "colaboradores" aos trabalhadores, para lançar em pleno Inverno a campanha "Portugal é um país frio", "para ajudar os portugueses a aquecerem-se em casa ao mesmo tempo que poupam energia" (revista Activa). Por exemplo: com cortinados ou estores IKEA, mantinhas ou edredão IKEA, lâmpadas LED, temporizadores e sensores de movimento IKEA. Os pobres é que têm de se adaptar, de poupar, de controlar até o seu movimento dentro de casa, porque, do IKEA aos nómadas digitais, passando pelas energéticas, só mesmo os trabalhadores em Portugal não estão a beneficiar do aumento do custo de vida.

O Guardian diz que somos um país quente; o IKEA que somos um país frio. Decidam-se: 16% dos portugueses não consegue sequer aquecer a casa. É uma questão de pobreza, não de temperatura.

Os portugueses também são pobres porque talvez comam demasiada carne (vide campanha da Aliança Animal em Dezembro). Ainda ninguém parece ter reparado no preço do quilo de brócolos. A frase já emblemática de Lula da Silva nas presidenciais no Brasil – "o povo tem que voltar a comer churrasquinho e picanha" – parece não ter lugar por aqui porque os portugueses já aprenderam de uma vez que "não se pode comer bifes todos os dias" (vide Jonet).

O Google ajudou-me a perceber que a campanha "Poupar dinheiro a comer menos carne? O Desafio Vegetariano ajuda" tem o apoio das Infraestruturas de Portugal (ex-Pedro Nuno Santos). Fiquei logo mais descansada porque quase em simultâneo a Via Verde das auto-estradas lançou uma parceria com a BP: "Abasteça na BP e acumule euros em saldo da Via Verde."

E a nossa "poupança" vem mesmo a calhar: a BP "duplica lucros no 3º trimestre e anuncia recompra de ações – a petrolífera britânica está a caminho de um dos anos mais lucrativos da sua história, depois de ter atingido 8,2 mil milhões de dólares de lucro." (Negócios). Já na Via Verde: portagens subiram "apenas" 4,9% em 2023 porque o Governo decidiu amortizar com um bónus de 140 milhões às concessionárias.

Parece que os anos da troika não foram suficientes para a nossa formação em literacia financeira, aprendermos o que custa às custas destas dicas generosas. Ou seja, ainda não nos "habituámos" (vide António Costa) a ser pobres.

Mas o presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, sector que tem acumulados lucros gigantescos com as nossas parcas poupanças, explicava ao Público que tem havido uma "mudança significativa" no comportamento dos consumidores: "Um cuidado cada vez maior das famílias na gestão do seu orçamento". "O consumo de algumas categorias de produtos está a diminuir significativamente. Estou a falar de carne premium, de peixe e de alguns lacticínios mais premium (…). É muito menos compra de impulso e muito mais compra cerebral", diz. "As pessoas vão mais vezes ao supermercado e trazem menos produtos no seu cabaz, são menos fiéis ao retalhista, vão à procura do melhor negócio. Isto é um sinal."

Pois é, um sinal de que a nossa vida se reduziu à produção permanente para a acumulação da riqueza de uns, enquanto juntamos tostões, comparamos preços, consultamos folhetos, vasculhamos retalhistas à procura de uns iogurtes com o prazo quase a expirar.

Escolhas com "cuidado", compra "cerebral", preferir "dinheiro a cartões", ir "mais vezes" ao super, escolher "marca branca", comprar um "edredão". As "opções" dos pobres. Já eles não deixaram de comer peixe, andam de tshirt em casa, dormem com a luz acesa.

"Literacia financeira" é percebermos que não podemos aceitar esta conversa da "gestão da escassez". Nós não temos que "seguir dicas para poupar", porque nós temos direito. A tudo: à carne premium, aos bróculos, à casa quente. Porque somos nós que tudo produzimos.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

