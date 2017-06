António Bessa, autor do futuro "retrato oficial" do Presidente da República explicou hoje à agência Lusa que decidiu retratar Marcelo Rebelo de Sousa - "o presidente de um povo" - para retribuir um abraço do chefe de Estado.

A obra tem 1 metro e 40 centímetros de altura por um metro de largura. No centro de uma tela pintada a óleo que demorou cerca de dois meses a executar, está Marcelo Rebelo de Sousa sentado numa escada "exatamente como ele é, informal e com ar sorridente", descreveu António Bessa.

O Presidente da República escolheu hoje no Porto o "retrato oficial" que deverá representá-lo no fim do mandato, da autoria do mestre Bessa, artista da cidade, que “apanhou o estilo e a maneira de ser” do chefe de Estado, Porto, 9 de junho de 2017. A intenção do chefe de Estado é, agora, guardar o quadro para o oferecer como “retrato oficial” ao Museu da Presidência da República, quando Marcelo Rebelo de Sousa terminar o mandato. JOSÉ COELHO/LUSA

Por baixo, num quadro de lousa, lê-se "Marcelo R. Sousa - Presidente de um povo é ser povo". Em frente, um enorme de vidro faz a ponte entre a galeria/ateliê do mestre António Bessa e uma das ruas mais movimentadas do coração da cidade do Porto.

É no número 314 da rua do Almada que "mora" o quadro que Marcelo Rebelo de Sousa, que está de visita a Porto para presidir às comemorações do 10 de Junho, pondera escolher para o representar no fim do mandato, colocando-o na galeria de retratos do Museu da Presidência da República.

O chefe de Estado visitou hoje a galeria no meio de uma agenda "muito atrapalhada", como descreveu à Lusa o pintor António Bessa que recebeu Marcelo Rebelo de Sousa cerca das 13:30 depois deste ter "disparado rua acima" alertado por "uma senhora que passava por ele e lhe contou que um mestre assim assim tinha um retrato dele na montra".

"Ele chegou com os seguranças todos atrás, entrou com a Guarda Civil e a assessoria toda, surpreendeu-se com o quadro e surpreendeu-me a mim. Disse-me que gostava que este fosse o seu retrato oficial e perguntou aos assessores como podia levá-lo. Eu sugeri ‘oh presidente se quiser eu levo-lho a casa'. E ele convidou-me a ir a Lisboa. ‘Traga-mo até ao final do mês'. Eu fiquei sem fala: ‘oh meu Presidente, isso é uma maravilha. Fica combinado', disse-lhe".

António Bessa, 63 anos, pintor "desde que se conhece por gente", decidiu pintar Marcelo Rebelo de Sousa quando há um ano se cruzou com o chefe de Estado num jardim da Foz do Porto e este lhe deu um abraço.

"Ele agora queria comprar-me o quadro mas eu prometi retrata-lo porque senti aquele abraço como um abraço vindo do povo. Este presidente é um fenómeno", descreveu o pintor que, questionado sobre quais as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa ao visitar a galeria, contou ter ouvido do Presidente da República a frase: "Este quadro é de todos os quadros que me pintaram, o mais fiel".

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa duranrte a visita à Associação “Somos Nós” no dia das comemorações do 10 de Junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - no Porto, 9 de junho de 2017 JOSÉ COELHO/LUSA

António Bessa pintou o "presidente dos afetos" de frente "para o povo" e "com as pessoas a apreciar ao passar na rua". Usou duas fotografias para se inspirar. Preferiu, continuou a descrever à Lusa, o "presidente sorridente ao invés do presidente com ar pensativo" e à medida que executava a obra, as pessoas interagiam consigo exatamente dando-lhe abraços.

"Ficam especadas a olhar através da montra, pedem para entrar e abraçam-me. Algumas pessoas vieram uma vez e voltaram mais tarde para ver a evolução da obra", contou António Bessa que se instalou no número 314 da Almada há cinco anos, mas já faz parte do cenário desta rua há mais de 30.

O desejo de estar visível e de interagir com o público já o fez pintar um olho na caixa de correio de um dos seus ateliês antigos, convidando quem passava a espreitar o seu trabalho que inclui retratos de quatro outros presidentes, o da câmara do Porto, Rui Moreira, de Guilherme Pinto, o presidente da câmara de Matosinhos que morreu este ano, do presidente da Câmara de Arouca, José Artur Neves, e do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Estes são retratos que fazem parte da sua mais recente exposição "Quatro presidentes e três cidades" que junta aos quatro "quadros presidenciais", telas sobre três cidades - o Porto do seu coração, Matosinhos, onde reside, e Arouca de onde é a sua esposa - num total de 16 obras.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (2-E) visita a Associação “Somos Nós” no dia das comemorações do 10 de Junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - no Porto, 9 de junho de 2017 JOSÉ COELHO/LUSA

Marcelo jogou matraquilhos e plantou uma árvore numa associação do Porto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje a Associação “Somos Nós”, dedicada a jovens com deficiência, no Porto, onde jogou matraquilhos, plantou uma árvore, tirou `selfies´ e provou bolinhos de laranja.

Foi ao som de “Marcelo, Marcelo, Marcelo” que o chefe de Estado foi recebido pelos jovens que, rapidamente, o abraçaram, deram beijos e o apelidaram de “maior”.

Depois de uma visita de cerca de uma hora, Marcelo Rebelo de Sousa, que teve a oportunidade de assistir a aulas de teatro, culinária e euro, foi perentório em dizer que a “Somos Nós” é uma “grande instituição, uma instituição de excelência”.

Criada em 2006, esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) foi fundada por pais e amigos de jovens adultos portadores de deficiência mental para lhe proporcionar alternativas profissionais no final do período de vida escolar.

“Tem tudo o que é necessário, tem alma, tem espírito de grupo, tem técnicos competentes, tem uma equipa dirigente empenhada e uma ligação dos familiares e utentes à instituição”, disse o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que a instituição tem “muita qualidade”, algo visível pelo programa, pelas atividades e pela “alegria” dos jovens.

Quanto às queixas da associação por não conseguir acordo com a Segurança Social, o chefe de Estado realçou estar na esperança de que essa questão venha a ser ultrapassada porque a “Somos Nós” tem tudo para dobrar o número de utentes, sublinhando estar ali para isso.



O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (C) visita a Associação “Somos Nós” no dia das comemorações do 10 de Junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - no Porto, 9 de junho de 2017 JOSÉ COELHO/LUSA

Sem interromper a aula de teatro, o Presidente da República assistiu à encenação dos jovens sobre “estados de alma” que ora fingiam estar pensativos, ora aborrecidos ou ora altivos, mas no final estavam realmente felizes por o terem como espetador e, para eternizar o momento, dispararam a objetiva.

Daí, Marcelo Rebelo de Sousa foi ver a cascata de São João, onde identificou os Clérigos, a Câmara do Porto, a Sé e os barcos rabelos, passando depois para uma aula sobre euro onde, por momentos, foi responsável pela gestão do banco e, em jeito de brincadeira, disse que o ministro das Finanças, Mário Centeno, iria ficar contente por os jovens trabalharem “tão bem” as contas.

A visita passou para a cozinha, mas a conversa continuou a ser sobre contas depois de um jovem lhe dizer estar disponível para ir para o Governo de António Costa porque “não falhava contas”, lugar que Marcelo Rebelo de Sousa afirmou estar “ocupadíssimo”.

Já sobre as iguarias que prepararam para o chefe de Estado, bolinhos de laranja e laranjada, Marcelo Rebelo de Sousa disse estarem “muito bons” e ainda pediu para levar alguns para comer no avião a caminho de Brasil no sábado.

Já sobre a laranjada, o Presidente da República disse estar “boa”, acrescentando que as laranjas são fundamentais para uma alimentação equilibrada.

“Laranjas de um lado e frutos vermelhos do outro”, afirmou.

Seguiu-se uma partida de matraquilhos de onde, pelos gritos de satisfação dos seus adversários, Marcelo saiu derrotado.

Já no exterior plantou uma árvore e foi brindado com a camisola e o pin da Associação “Somos Nós” e, claro, tirou uma foto com cada um dos jovens, mas antes de continuar o programa das Comemorações do 10 de Junho, Marcelo Rebelo de Sousa foi até ao gradeamento da instituição cumprimentar um grupo de meninos de outra associação que gritavam efusivamente pelo seu nome.

