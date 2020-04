Bombeiros, forças de segurança e fiscalização, cuidadores em lares e instituições e distribuição alimentar são alguns dos setores abrangidos.

DGS portuguesa alarga recomendação de uso de máscara a profissões de risco fora da saúde

Lusa

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alargou hoje a recomendação de uso de máscara cirúrgica para proteção à covid-19 a profissionais "fora das instituições de saúde" que lidem com doentes ou suspeitos e aos que prestam "serviços essenciais" à população.

Numa norma publicada hoje sobre "Equipamentos de Proteção Individual [EPI] para Não Profissionais de saúde", a DGS diz que a máscara cirúrgica é "aconselhada fora das instituições de saúde" para quem possa "contactar diretamente com doentes suspeitos ou confirmados de covid-19", bem como "com material utilizado pelos doentes".

A recomendação abrange, por exemplo, bombeiros, serviços de "limpeza e lavandaria", profissionais ou voluntários de lares ou "pessoas institucionalizadas", apoio "aos sem-abrigo" e funcionários de morgues ou cemitérios. Mas não só.

Na lista de “grupos profissionais, tarefas ou situações em que pode ser aconselhado o uso de máscara cirúrgica”, a DGS identifica também os “guardas prisionais”, no “contacto próximo com os reclusos (menos de dois metros)”, as “forças militares e de segurança”, no “contacto próximo com os reclusos (menos de dois metros)” ou na “fiscalização de carros e condutores”.

Os “profissionais de Alfândegas - Aeroportos e Portos” devem igualmente usar máscara na “fiscalização direta de passageiros e na limpeza”.

Os “profissionais externos de manutenção de hospitais” são aconselhados a fazê-lo na “limpeza e serviços de alimentação” e na “manutenção de equipamentos, nomeadamente, sistemas de ar condicionado”.

“Nos hospitais com doentes covid-19, os procedimentos de mudança de filtros devem ser realizados com máscara [respiratória] FFP2 ou N95”, alerta a DGS.

A máscara cirúrgica é ainda indicada para “funcionários e voluntários de distribuição de bens essenciais ao domicílio na distribuição de alimentos, medicamentos ou outros bens essenciais às pessoas que não se podem deslocar”, para “profissionais das câmaras municipais na limpeza de ruas e recolha de resíduos urbanos” e para “profissionais no atendimento ao público, nas caixas ou em balcões de clientes, quando não seja possível a instalação de separação/barreira física (de acrílico)”.

Portugal receberá 24 milhões de máscaras até final de abril

Hoje, em conferência de imprensa, o secretário de estado da Saúde anunciou que vão chegar a Portugal 24 milhões de máscaras cirúrgicas durante ao longo deste mês.

“Está prevista a chegada faseada de 24 milhões de máscaras cirúrgicas até final de abril e de 1,8 milhões de máscaras PPF2 até ao final de maio”, disse António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária para atualização de informação sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.

O secretário de Estado adiantou que neste momento a aquisição de equipamento de proteção individual faz-se através do mercado externo, mas o país começa já a contar também com produção interna, destacando a produção de 100 empresas portuguesas dispostas a produzir material necessário ao combate à pandemia de covid-19.

Para dar resposta às necessidades que surgiram com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, os ministérios da Saúde e da Economia criaram um catálogo com as orientações técnicas para colocação no mercado dos equipamentos.

O secretário de Estado explicou hoje que estes equipamentos “não necessitam de marcação CE, mas têm de garantir as normas de segurança” que são sempre validadas a fiscalizadas pelo Infarmed e pela ASAE.

O catálogo já está disponível online e as empresas podem inscrever-se para produzir material como luvas, mascaras, zaragatoas, batas, “entre outros equipamentos”, explicou.

Segundo o secretário de Estado, neste momento estão inscritas 100 empresas, que ainda aguardam validação das autoridades competentes.

