Dezembro em Portugal. Tudo sobre as medidas sanitárias que estão em vigor

Ana Patrícia CARDOSO Portugal está em estado de calamidade pelo menos até janeiro. Vale a pena relembrar as medidas sanitárias impostas pelo Governo durante este período.

Com o agravamento da situação pandémica em todo o mundo e o aparecimento de uma nova variante, Omicron, os países foram forçados a tomar medidas restritivas para garantir que o cenário de janeiro de 2020 não se repete. Portugal não é exceção e, durante o mês de dezembro, há reforço das restrições em várias frentes.



Certificado digital

A apresentação do certificado digital é obrigatória em restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, eventos com lugares marcados e ginásios.

Em algumas situações, para além das viagens, também é necessária a apresentação de um teste negativo, como em grandes eventos culturais ou desportivos, sem lugares marcados, recintos desportivos (cobertos ou ar livre), lares, estabelecimentos de saúde e bares ou discotecas.

Retorno da máscara

A máscara volta a ser obrigatória em todos os locais fechados, excluindo bares e discotecas. Segundo o Primeiro-Ministro António Costa, esta medida é um dos três principais instrumentos para conter a pandemia de covid-19, juntamente com o reforço da testagem e da utilização do certificado digital.

Viagens

Faltam 10 dias para o Natal, altura em que muitos portugueses rumam ao país para reencontrarem a família. De carro ou avião, a vontade de pisar solo português é muita, após mais um ano marcado pela pandemia de covid-19.

A 1 de dezembro, Portugal entrou em estado de calamidade e passou a ser obrigatória a apresentação de teste negativo para entrar no país, pelo menos até nove de janeiro. A medida aplica-se a todos os que cheguem ao país vindos do estrangeiro, sejam visitantes ou residentes, independentemente do país de origem e também aos vacinados. Esta medida aplica-se às fronteiras aérea, terrestre, marítima e fluvial.

Contudo, há duas exceções. Por via aérea, os recuperados podem apresentar apenas o certificado de recuperação e, por via terrestre, os cidadãos oriundos dos países da UE considerados de risco baixo ou moderado e os trabalhadores transfronteiriços e essenciais podem entrar em Portugal só com o certificado de vacinação europeu. Todos os outros têm de apresentar teste negativo ou certificado de recuperação válido, mesmo estando vacinado.

Quem não tiver essas duas modalidades de certificado pode apresentar comprovativo laboratorial de teste PCR, realizado 72 horas antes, ou teste rápido antigénio, realizado nas últimas 48 horas.

Multas

Os viajantes que não apresentem um teste negativo, quando este é solicitado, terão de pagar entre 300 e 800 euros. Já as companhias aéreas terão de pagar entre 20.000 e 40.000 euros se desembarcarem passageiros sem teste negativo.

"Semana de contenção" em janeiro

Logo a seguir ao período de festas, o Governo decretou "uma semana de contenção", para travar o aumento de contágios. Assim, de 2 a 9 de janeiro, as discotecas serão encerradas e o teletrabalho será obrigatório durante estes dias. As aulas só recomeçam a 10.









