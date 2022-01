O período de reflexão é como o celibato, só que por um dia, para as pessoas poderem fingir que pensam na sua vida e que têm nesta algum poder de decisão. O mais ridículo nisto tudo é que têm.

Deuses reflectindo pela brisa da tarde

Luís Pedro Cabral

A quem estiver com predisposição, não se deixe enganar pelo facto de Loures ser tradicionalmente um bastião autárquico comunista, o que actualmente até nem se verifica. Em 15 eleições legislativas, neste concelho o PS venceu uma dezena. É, portanto, território-almofada para António Costa, que se deslocou à bela localidade de Moscavide, engalanadérrima, numa espécie de black-friday antecipada em mobilidade, com tantas rosas quanto máscaras por metro quadrado. As artérias pequenas, apesar da profilaxia do distanciamento tal não aconselhar, são sempre o plateau ideal para poucos parecerem muitos, como naqueles programas da tarde em que vendem chamadas de valor acrescentado ao eleitorado geriátrico, apresentando mais receitas do que a obra completa de Maria de Lourdes Modesto, incluindo a bíblia - Cozinha Tradicional Portuguesa -, que é mais ou menos como um perpétuo OE da nossa gastronomia.

Na recta final, a máquina socialista está a carburar em pleno, pese embora a sondagens não traduzam uma campanha lá muito catita por parte do primeiro-ministro candidato a primeiro-ministro, que ultimamente adoptou naturais cautelas e alguns caldos de galinha antes de pedir ao eleitorado uma maioria absoluta, como fazia em estilo peremptório nos preliminares desta campanha, que inverteu a dado momento. Dizem os comentadores televisivos, que passam mais tempo em directo do que em casa, os filhos já os devem confundir com estrelas de telenovela, que Rio esteve muito bem e Costa muito mal, ficando toda a gente chocadíssima com o facto do primeiro-ministro se ter apresentado no debate com uma cópia encadernada do OE debruada a chumbo na Assembleia da República, casa da democracia e do Chega.

Há um dia, as sondagens davam uma vitória ao PSD, por escassa vantagem. E, só para contrariar a propalada tendência para o PSD subir e o PS descer, as sondagens de hoje apontam para não menos que um empate técnico que, a concretizar-se, dependendo ainda relação de forças que vão emanar dos resultados eleitorais dos partidos mais pequenos, quase elege um bloco central. Mas, já se sabe, nunca se sabe. Rui Rio já pôs e voltou a pôr o Chega fora do arco governativo, o que é bem diferente de ter afastado a extrema direita para alcançar uma maioria parlamentar, até porque o líder do CDS parece ter entrado num desespero libertino, andando pela feiras como um paulinho sem rumo, com chapéu de palha, com a aba para cima atrás, para baixo à frente (mais ou menos como a sua campanha), autointitulando-se D´Artagnan. Por este andar ainda aparece para aí Nuno Melo a dizer que é o cardeal Richelieu.

Neste momento, todos parecem dispostos a nada e a tudo. O clima ficou de novo semi-romântico entre o PCP e o PS, agora que Jerónimo de Sousa já se diz com força suficiente para "desencostar o PS da direita". Catarina Martins continua a flirtar de soslaio com António Costa, que moderou as críticas ao BE, dando a entender que não está afastada a hipótese de um entendimento à esquerda, para o PCP chama-se convergência, mas vai dar ao mesmo. Se António Costa, por questões de estratégia eleitoral, endureceu as críticas a Rui Rio, o mesmo fazendo este em relação a António Costa, por outro lado o PS lançou para o terreno mediático Augusto Santos Silva, o ministro Negócios Estrangeiros, que está para o PS como o oráculo do Matrix, e que se ergueu das profundezas da sua plenipotência para dar uma entrevista de Estado, recolocando no complexo xadrez da governabilidade (ou o seu contrário) que se adivinha, a hipótese de um bloco central. Ou seja, vai ser o chamado 31, se é que não seremos colocados perante um 32. A isto, soube-se hoje, com mais de um milhão de pessoas em isolamento a um dia e pouco das eleições. Visto a esta distância, razões não faltam para achar que isto tem tudo para correr mal.

Concluindo: é retirar o cavalinho desta chuva inexistente. A semana dos quatro dias é um utopia quase tão bonita como foi um dia a UE. E o mais desagradável não é isso, mas aquilo da primeira tranche da bazuca, afinal, já só chegar lá para o fim de Abril, que é uma maçada incomensurável para o povo em geral e em particular para a malta do hidrogénio, que está desejosa para salvar o planeta. Até lá, do plano resta-nos a resiliência, que já está há muito tempo nos cuidados intensivos. Até lá, é confiar no lítio das baterias, que um dia destes será extraído dos nossos recursos naturais, num desses paraísos portugueses tão abandonados à sua sorte como Portugal em dia de eleições. Por agora vem aí a reflexão que, numa altura destas, fiquem descansados os indecisos, de forma alguma substituirá a "recuperação" no bendito PRR, que tanta campanha fez nas autárquicas e que nas legislativas foi para o éter.

Hoje, a partir da meia-noite, é como se fôssemos todos atirados para a fase da inocência, como se estivéssemos todos no réveillon de uma providência cautelar, entramos todos para o convento do nosso pensamento político, com excepção de todas as excepções e mais as redes sociais, que comem a reflexão ao pequeno-almoço, juntamente com os corn flakes, um mirtilo ou outro, uma variedade comedida de frutos secos e um número indeterminado de algoritmos, que são muito bons para a saúde quando se está no ramadão eleitoral.

O período de reflexão é como o celibato, só que por um dia, para as pessoas poderem fingir que pensam na sua vida e que têm nesta algum poder de decisão. O mais ridículo nisto tudo é que têm. Embora hoje em dia já devam ser tantos os abstencionistas como aqueles que lutaram pela liberdade de podermos exercer o voto. Já que é para reflectir, não seria melhor reflectir nisto? Já agora: a Madonna vota cá?

*Autor escreve ao abrigo do antigo AO.

