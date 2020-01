"Motivos fúteis" estarão na origem das agressões ao estudante cabo-verdiano que não resistiu aos ferimentos. "A arma do crime terá sido uma pau em forma de moca".

Detidos os cinco suspeitos da morte de Giovani

Os cinco detidos, com idades entre os 22 e os 35 anos, pertencem ao grupo de 15 indivíduos, identificados pela Polícia Judiciária (PJ) como suspeitos das agressões violentas que culminaram na morte de Luis Giovani. As imagens de videovigilância terão permitido identificar os envolvidos.

Num prazo máximo de 48h vão ser presentes a um juiz de instrução criminal que lhes decretará as medidas de coação, sendo a prisão preventiva a mais gravosa.

Levadas a cabo, em Bragança pelos elementos da polícia de investigação criminal, as detenções ocorreram na madrugada desta quinta para sexta-feira. Na origem das agressões terão estado "motivos fúteis". Fica, para já, afastado o racismo como motivação principal do crime. É pelo menos essa a garantia da PJ que em comunicado adianta que "a arma do crime terá sido um pau em forma de moca".

A nota divulgada na página oficial do orgão de polícia acrescenta que foram "apreendidos elementos probatórios relevantes" durante as "buscas domiciliárias, inquirições e interrogatórios de várias pessoas, suspeitas de estarem envolvidas nos acontecimentos que determinaram a morte daquele jovem", a 31 de dezembro em Bragança.

O jovem de 21 anos morreu no último dia do ano, após dez dias em coma, na sequência de uma pancada na cabeça que se veio a mostrar irreversível. O estudante de Design de Jogos Digitais do Politécnico de Bragança foi agredido com violência, à saída de uma discoteca.

Ao Diário de Notícias, a Polícia Judiciária assume que chegou com "dez dias" de atraso à investigação. Quer isto dizer que, entregue à PSP, o caso não teve desenvolvimentos. A polícia não terá sequer visitado o local do crime. Em comunicado a PSP desmente esta versão dos factos e garante que "desde o primeiro momento desenvolveu as diligências necessárias". Ao DN e á Sic Notícias, os proprietários da discoteca garantem que até à entrada em cena da PJ, as imagens nunca tinham sido solicitadas.

Facto é que, como escreveu o Contacto esta semana, o pai de Giovani foi impedido de apresentar queixa-crime. A PSP ter-lhe-á dito que a queixa deveria ser apresentada pelo jovem no prazo de um mês, apesar do cabo-verdiano estar e não ter resistido sequer ao coma.