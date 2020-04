Em causa estão ataques informáticos efetuados a diversas entidades públicas e privadas

Detido hacker de 19 anos suspeito de ataques informáticos no 25 de abril

Um jovem de 19 anos foi detido, esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária suspeito de pertencer ao grupo CyberTeam Portugal que terá perpetuado ataques informáticos, inclusivamente no 25 de abril, a diversas entidades públicas e privadas. As autoridades realizaram ainda quatro buscas domiciliárias.

Segundo o comunicado no site do Ministério Público, "em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de acesso ilegítimo, sabotagem informática e acesso indevido".

Os ataques informáticos foram efetuados a várias entidades, entre as quais o Ministério da Saúde, a PNL - Computação Cientifica Nacional, a Universidade Nova de Lisboa, o Ministério da Cultura e diversos museus.



Segundo as autoridades, a operação foi motivada por fortes indícios que o grupo CyberTeam Portugal realizou ataques informáticos, designadamente, os ocorridos no passado dia 25 de abril, que foram reivindicados por aquele grupo e publicitados nas páginas do respetivo Twitter.

A investigação esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Entretanto, a agência Lusa informou que um outro jovem de 23 anos foi também identificado e constituído arguido pelas mesmas suspeitas que o jovem detido.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adiantou que os ataques informáticos em escala, conhecidos por “Defacing” e “DDoS”, foram-se agravando nos últimos dois meses, tendo origem “num grupo criminoso de cidadãos portugueses”.

“Além de comprometerem a integridade e a disponibilidade dos dados e da informação das entidades visadas, estes crimes informáticos afetam a paz social e a segurança no domínio do ciberespaço”, escrevem.

Após as participações de várias entidades e perante a reincidência dos dois suspeitos foram realizadas buscas domiciliárias para que fosse apreendido o material informático utilizado nos crimes.

A PJ apela a que as entidades públicas e privadas cumpram as diretrizes e regras técnicas de segurança constantes da RCM 41/2018 de 28 de março.

O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça.

