Foi detido pela Guardia Civil na zona de Zamora, quando viajava desde França para Portugal. Conduzia ainda sob o efeito de haxixe.

Espanha

Detido emigrante que conduzia a 200 km/h com a filha de três anos no carro

Redação Foi detido pela Guardia Civil na zona de Zamora, quando viajava desde França para Portugal. Conduzia ainda sob o efeito de haxixe.

Viajava desde França, para passar as festas com a família em Portugal, quando foi apanhado pela Guarda Civil a conduzir a 200km/hora na autoestrada A-52, na zona de Zamora, em Espanha, no sábado à tarde. No carro seguiam a mulher e a filha de três anos.

Foi detetado num radar nas proximidade de Puebla de Sanabria.



De acordo com o Jornal de Notícias, o homem viajava num Audi com matrícula francesa e estava a conduzir sob o efeito de haxixe - a polícia encontrou algumas gramas da droga na viatura.

Em Espanha, o excesso de velocidade é punível com uma multa de até 600 euros e a consequente perda de seis pontos na carta, além da multa de mil euros por conduzir sob a influência de drogas, que será aumentada por ter sido encontrada droga no veículo.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.