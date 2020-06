João Luizo, de 26 anos, é suspeito de ter ordenado o assalto à residência do rapper Mota Jr.

Detido em Inglaterra segundo suspeito da morte de rapper português

Foi detido mais um suspeito de estar ligado à morte do rapper Mota Jr. De acordo com a TVI, a detenção aconteceu em Manchester, Inglaterra, onde se encontrava João Luizo que poderá ter sido o mandante do assalto à residência do rapper. O suspeito tem 26 anos e tinha em seu nome vários mandados de captura internacionais. A polícia inglesa já estava no seu encalço desde finais de maio e conseguiu concretizar na segunda-feira a detenção.



Segundo a TVI, João Luizo não resistiu à ação policial e aguarda agora extradição para Portugal. Outro suspeito tinha já sido detido a 27 de maio no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, ao chegar de um voo proveniente de Londres. Terá regressado a Portugal para explicar o crime à companheira mas foi surpreendido pelas autoridades.

Desaparecido desde 15 de março, David Mota foi encontrado um mês depois, a 19 de maio, já cadáver. Apesar do grau de decomposição do corpo, as autoridades concluíram que o rapper terá morrido depois de ser torturado por assaltantes, depois de ter sido atraído para uma emboscada.

De resto, os contornos do crime continuam por apurar. Em entrevista à TVI, a mãe de David Mota revelou que o filho tinha sido abordado por dois indivíduos armados que o levaram. Para trás, na rua, terão ficado o chapéu e os chilenos do jovem que ficou conhecido pelos temas Bu Casta Acredita" ou "Mentiras".

