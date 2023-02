O homem, de 30 anos, manteve-se em paradeiro desconhecido durante vários anos.

Detido em França suspeito de homicídio cometido em Sintra há quase 11 anos

Um homem suspeito de um homicídio em Sintra há quase 11 anos, que foi detido em França e extraditado para Portugal, ficou em prisão preventiva após ser ouvido por um juiz, anunciou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

O homem, de 30 anos, foi detido em janeiro deste ano, “por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado”, disse a PJ em comunicado.

O crime ocorreu em 30 de maio de 2012, no concelho de Sintra (Lisboa), onde, após uma festa num estabelecimento comercial, o suspeito se envolveu em discussões com a vítima na via pública, tendo empunhado uma faca que lhe espetou no tórax, causando-lhe a morte, segundo a PJ.

O agressor ausentou-se de imediato do local e desfez-se da arma do crime antes da chegada das autoridades.

Suspeito abandonou o país pouco depois do crime

A PJ apurou mais tarde que o suspeito abandonou o território nacional pouco depois, com destino a França, mantendo-se em paradeiro desconhecido durante vários anos.

Já em janeiro deste ano, a secção de homicídios da PJ localizou o suspeito em França e, com a colaboração da Polícia Judiciária Francesa, “efetivou-se a sua detenção, através do cumprimento de Mandado de Detenção Europeu”.

Segundo a PJ, o suspeito foi extraditado em 16 de fevereiro, com a colaboração da Unidade de Cooperação Internacional, e foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

