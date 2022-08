Ana Patrícia Trindade, natural de Setúbal, era procurada em Espanha e Portugal depois de sair da cidade a 8 de maio.

Justiça

Detida portuguesa acusada de raptar o filho em Barcelona

Redação Ana Patrícia Trindade, natural de Setúbal, era procurada em Espanha e Portugal depois de sair da cidade a 8 de maio.

A polícia portuguesa conseguiu encontrar Bastián Riera Trindade, de cinco anos, que terá sido levado pela mãe de Barcelona há três meses, altura em que ambos desapareceram sem deixar rasto. Os dois foram localizados pelas autoridades numa eco-aldeia em Lagos, no Algarve.

Ana Patrícia Trindade, de nacionalidade portuguesa, foi detida no âmbito de uma ordem judicial emitida pelo Tribunal de Instrução n.º 23 de Barcelona, segundo disseram fontes da família ao diário espanhol El Mundo, que as confirmou junto da SOS Desaparecidos.

A associação espanhola deu o alerta para o desaparecimento do menino e colaborou com a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (APCD) para tentar encontrá-lo.

"Muitas queixas falsas" contra o pai

Ao El Mundo, Joaquín Amills, da SOS Desaparecidos, refere que a mulher terá fugido de Barcelona com o filho para evitar que este contactasse com o pai, de quem estava separada e contra quem terá apresentado "muitas queixas falsas".

O porta-voz da associação, que diz conhecer em "grande detalhe" os desentendimentos entre o ex-casal, afirma que Patrícia "fez até sete acusações falsas contra o pai e depois nem sequer apareceu para lhes dar seguimento ou testemunhar".

Patrícia terá apresentado quatro queixas por alegada agressão contra ela, uma por agressão contra Bastian, uma por abuso sexual da criança e uma por incumprimento do acordo das responsabilidades parentais. "Nenhuma delas tem qualquer fundamento", assegura Amills.

Pai contratou agência de detetives

Apesar de o desaparecimento de Bastian ter sido reportado logo em maio, o tribunal de Barcelona demorou quase um mês a emitir um mandado de busca e detenção para a mulher.

Contudo, de acordo com o El Mundo, a "passividade das autoridades portuguesas" levou o pai da criança a contratar os serviços de uma agência de detetives com sede em Barcelona, que acabou por encontrar a criança.

Neste momento, Bastian está sob a custódia dos serviços sociais portugueses, mas os advogados do pai esperam que possa ser transferido para Barcelona o mais rápido possível.

Ana Patrícia Trindade foi presa por ordem do Tribunal de Évora, com base na transferência de disposições legais do Tribunal de Instrução n.º23 de Barcelona.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.