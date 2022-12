PSD tentou um novo adiamento do texto e substituição mas sem sucesso. Votação final em plenário acontece já esta semana.

Portugal aprova lei da eutanásia na especialidade. Votação final na sexta-feira

Lusa PSD tentou um novo adiamento do texto e substituição mas sem sucesso. Votação final em plenário acontece já esta semana.

O texto final sobre a despenalização da morte medicamente assistida foi esta quarta-feira aprovado na especialidade, com votos contra de Chega e PCP, e abstenção do PSD, depois de os sociais-democratas terem tentado um novo adiamento.

A votação do texto na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, contou com os votos a favor de PS, IL e BE.

Na comissão parlamentar, a deputada social-democrata Paula Cardoso ainda apelou aos deputados presentes para que a votação fosse adiada por uma semana devido ao facto de estar agendada para hoje à tarde uma conferência de líderes extraordinária para discutir o projeto de resolução do PSD que propõe um referendo sobre a despenalização da eutanásia, mas este apelo mereceu a oposição do PS, BE e Iniciativa Liberal.

O texto final, que tem por base os projetos de lei apresentados por PS, IL, BE e PAN, segue agora para a votação final global, que deverá ocorrer na sexta-feira, em plenário.

