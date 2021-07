57% da população portuguesa com vacinação completa em Agosto, 70% totalmente vacinada em setembro, e 85% no mês seguinte. Estas são as estimativas do primeiro-ministro português sobre a campanha de vacinação.

Desconfinamento

Portugal. 85% da população total deverá estar vacinada em outubro

Redação 57% da população portuguesa com vacinação completa em Agosto, 70% totalmente vacinada em setembro, e 85% no mês seguinte. Estas são as estimativas do primeiro-ministro português sobre a campanha de vacinação.

Com a campanha de vacinação em Portugal a correr a todo o vapor o primeiro-ministro português apresentou ontem as suas previsões de imunização dos portugueses contra a covid-19.

"Em outubro poderemos atingir 85% da população portuguesa com uma vacinação completa", declarou António Costa no final do Conselho de Ministros na tarde de quinta-feira durante a apresentação das novas medidas de desconfinamento para Portugal.

"Prevemos que no próximo domingo, dia 01, 57% da população portuguesa venha a estar completamente vacinada, isto é, com as duas doses de vacina", frisou António Costa adiantando que, no início de setembro, cerca de 70% dos portugueses já deverão ter a vacinação completa. Para outubro, a percentagem aumenta para 85%.



Verão em Portugal. Bares abertos até às 2h00 da manhã, a partir de domingo Afinal, os bares vão reabrir já dia 1 de agosto, esclareceu o Governo e "estão sujeitos às mesmas regras da restauração", com limite de lotação e de lugares sentados.

Em Portugal, o levantamento progressivo das restrições vai ser realizado por três fases atendendo à percentagem de vacinados completos. Assim, a fase 1 inicia-se a 1 de agosto com 57% dos portugueses vacinados, a fase 2 em setembro e a fase 3 em outubro, quando 85% da população tiver a vacinação completa e está imunizada contra a covid-19.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.