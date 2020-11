Ministro dos Negócios Estrangeiros assume que questão é “muito importante” e assegura que foram tomadas “ações imediatas”.

Deputados portugueses questionam Governo sobre apoios a associações de emigrantes

Ministro dos Negócios Estrangeiros assume que questão é “muito importante” e assegura que foram tomadas “ações imediatas”.

Os deputados portugueses questionaram, esta quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre o apoio às associações da diáspora.

No contexto da assistência aos portugueses que residem e trabalham no estrangeiro, Carlos Gonçalves (PSD), Paulo Pisco (PS) e João Oliveira (PCP) questionaram que medidas estão previstas para ajudar as associações portuguesas no estrangeiro.

Augusto Santos Silva disse concordar tratar-se de uma questão “muito importante” e assegurou que foram tomadas “ações imediatas”, designadamente que as associações “mantivessem integralmente os subsídios mesmo nas circunstâncias em que não puderam realizar as ações devido à pandemia”.

Com muitos eventos cancelados, devido a pandemia, as atividades de várias associações têm sofrido restrições, incluindo muitas ações solidárias, que, em alguns casos, têm Portugal como destino.

Uma reportagem do Contacto, realizada em maio deste ano, revela como esses cancelamentos têm estado a comprometer alguns projetos sociais das associações portuguesas no Luxemburgo.

Ao longo do ano, as associações organizam bailes e convívios para apoiar corporações de bombeiros, lares de terceira idade ou crianças com problemas de saúde em Portugal. Mas este ano a pandemia obrigou a recuar.

“Temo um efeito bola de neve no cancelamento de apoios sociais, até porque não sabemos quanto tempo durará a pandemia", afirmou, ao Contacto, António Valente, vice-presidente do CLAE, ou Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros no Luxemburgo, na mesma reportagem, que pode ler (ou reler) na íntegra aqui.

