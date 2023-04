Em causa estão crimes de peculato e recebimento indevido de vantagem.

Justiça

Deputada portuguesa Mariana Mortágua constituída arguida

Filipa MATIAS PEREIRA A deputada do Parlamento português vai responder pelos crimes de peculato e recebimento indevido de vantagem.

Mariana Mortágua foi constituída arguida e vai responder pelos crimes de peculato e recebimento indevido de vantagem, avança a CNN Portugal. Em causa está o facto de ter acumulado o rendimento de comentadora política na SIC Notícias com o subsídio de deputada em exclusividade.

Enquanto deputada do Bloco de Esquerda, Mortágua exerce o mandato em regime de exclusividade e recebe, por isso, um subsídio. Mas uma das regras impostas pela Assembleia da República é que os parlamentar não sejam remunerados por mais nenhuma atividade, autorizando apenas rendimentos de direitos de autor.

No entanto, em outubro de 2021, Mariana Mortágua começou a fazer um comentário televisivo no programa Linhas Vermelhas, da SIC Notícias, e esta colaboração era remunerada.

A incompatibilidade acabou por chegar a público e Mortágua revelou que desconhecia este entendimento da Assembleia da República. Anunciou também que devolveria ao Parlamento o subsídio que recebeu indevidamente e que, a partir de então, iria colaborar com o canal televisivo em regime pro bono.

O caso acabou por ser arquivado pela Comissão de Transparência do Parlamento português, mas seguiu em frente na esfera criminal.



Como revela a CNN Portugal, numa fase inicial o processo foi arquivado pelo Departamento de Instrução Criminal, mas o cidadão que fez a denúncia ao Ministério Público pediu a abertura da instrução ao Tribunal Central de Instrução Criminal.

Mariana Mortágua acabou, então, por ser constituída arguida numa altura em que é candidata à liderança do Bloco de Esquerda. A dirigente bloquista anunciou, em fevereiro, que entrava na corrida à liderança do partido, depois de Catarina Martins ter indicado que vai deixar de ser coordenadora do BE na próxima Convenção Nacional, agendada para o fim de maio.

