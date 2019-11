A deputada Joacine Katar Moreira quebrou o silêncio sobre a escolta da GNR e pediu respeito aos jornalistas da Casa da Democracia.

Deputada do Livre exige "respeito" aos jornalistas

A deputada Joacine Katar Moreira quebrou o silêncio sobre a escolta da GNR e pediu respeito aos jornalistas da Casa da Democracia.

A primeira deputada do Livre eleita nas legislativas de outubro falou com os jornalistas à saída do debate quinzenal desta quarta-feira.

"Eu acho que é necessário nós começarmos a respeitarmo-nos uns aos outros. Se vos foi avisado, antecipado, que eu ontem não iria efetuar, dar entrevista absolutamente nenhuma, o que se espera é que haja respeito", limitou-se a afirmar Joacine Katar Moreira.

A deputada comentava o caso da escolta da GNR que a acompanhou até ao gabinete na Assembleia da República e que o próprio parlamento conotou como inédita.

A secretaria-geral do parlamento esclareceu que os oficiais das forças de segurança "só podem intervir quando estiver em causa a segurança dos senhores deputados".

A pedido do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o secretário-geral, Albino Azevedo Soares, solicitou aos elementos dos serviços de segurança do parlamento para explicarem o caso da escolta à deputada e ao assessor, Rafael Esteves Martins, que usou as redes sociais para pedir aos jornalistas presentes nos corredores da Casa da Democracia desde o fim do Estado Novo que "larguem o osso".