A queda de uma árvore em Canha, concelho do Montijo, matou esta quinta-feira o condutor de um veículo pesado de mercadoria, revelou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Depressão "Elsa" já provocou um morto no Montijo

A informação foi confirmada pelo comandante Rui Laranjeira em declarações à agência Lusa.



A circulação na ponte sobre o rio Mondego, na Figueira da Foz, foi esta tarde proibida a veículos pesados de mercadorias sem carga e motociclos, devido ao vento, disseram fontes da autarquia e da proteção civil municipal.

A proibição foi decidida cerca das 18h30 e deverá estar em vigor até às 03h00 de sexta-feira, altura em que é previsível que o vento reduza de intensidade.

Ligação fluvial da Transtejo entre Cacilhas e Lisboa suspensa

A ligação fluvial entre Cacilhas, em Almada, e o Cais do Sodré, em Lisboa, também já se encontra suspensa devido ao agravamento das condições atmosféricas, anunciou esta quinta-feira a Transtejo/Soflusa.

"As condições atmosféricas não melhoraram, pelo contrário, agravaram-se neste espaço de tempo e tivemos que suspender também a ligação de Cacilhas", em Almada, no distrito de Setúbal, adiantou fonte da empresa à agência Lusa.



Devido ao mau tempo que se faz sentir, as restantes ligações fluviais entre a Península de Setúbal e Lisboa já se encontram encerradas desde cerca das 16:00. Segundo a Transtejo/Soflusa, o transporte fluvial apenas será retomado quando "se verificar uma melhoria das condições atmosféricas que permitam retomar a operação em segurança".

"De momento, não é possível prever a retoma do serviço", lê-se ainda na página da internet da empresa.



A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão a Lisboa, enquanto a Soflusa garante a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa).

Casa desaba no concelho de Castro Daire

Uma casa desabou, esta quinta-feira, em Codeçais, no concelho de Castro Daire. Esta é uma das 204 ocorrências que se registou, desde a noite de quarta-feira, no concelho de Viseu, devido à tempestade Elsa.

“Ainda estamos a tentar perceber se o senhor estava dentro da casa ou não", disse ao Jornal do Centro o comandante operacional da Proteção Civil de Viseu, Humberto Sarmento.

O distrito de Viseu está sob alerta vermelho a partir das 18h desta quinta-feira, sendo esperadas rajadas que podem atingir os 140 km/h.

Segundo Humberto Sarmento, houve "120 quedas de árvores, 17 movimentos de terras, 47 inundações, oito equeds de estruturas e 12 limpezas de vias" no distrito.

De acordo com outras informações, a queda de árvores deixou pessoas desalojadas em Almada e Santo Tirso, muitos dos rios encontram-se com o seu caudal no limite e nove distritos sob alerta vermelho.



