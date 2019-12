A queda de uma árvore em Canha, concelho do Montijo, matou o condutor de um veículo pesado de mercadorias, revelou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Outra pessoa morreu na derrocada de uma habitação em Castro Daire.

Depressão 'Elsa' já provocou dois mortos em Portugal

A queda de uma árvore em Canha, concelho do Montijo, matou o condutor de um veículo pesado de mercadorias, revelou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Outra pessoa morreu na derrocada de uma habitação em Castro Daire.

A informação foi confirmada pelo comandante Rui Laranjeira em declarações à agência Lusa.



A circulação na ponte sobre o rio Mondego, na Figueira da Foz, foi proibida a veículos pesados de mercadorias sem carga e motociclos, devido ao vento, disseram fontes da autarquia e da proteção civil municipal.

Ligação fluvial da Transtejo entre Cacilhas e Lisboa suspensa



A ligação fluvial entre Cacilhas, em Almada, e o Cais do Sodré, em Lisboa, também já se encontra suspensa devido ao agravamento das condições atmosféricas, anunciou a Transtejo/Soflusa.

"As condições atmosféricas não melhoraram, pelo contrário, agravaram-se neste espaço de tempo e tivemos que suspender também a ligação de Cacilhas", em Almada, no distrito de Setúbal, adiantou fonte da empresa à agência Lusa.



Devido ao mau tempo que se faz sentir, as restantes ligações fluviais entre a Península de Setúbal e Lisboa já se encontram encerradas desde as 16h00 de ontem. Segundo a Transtejo/Soflusa, o transporte fluvial apenas será retomado quando "se verificar uma melhoria das condições atmosféricas que permitam retomar a operação em segurança".

"De momento, não é possível prever a retoma do serviço", lê-se ainda na página da internet da empresa.



A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão a Lisboa, enquanto a Soflusa garante a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa).

Casa desaba no concelho de Castro Daire

Há uma segunda vítima mortal em Castro Daire na sequência da derrocada de uma casa. Há 51 desalojados no país, informou Pedro Nunes, da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), realçando que todos foram já acolhidos por Proteção Civil e Segurança Social. A maior preocupação é agora a cidade de Águeda, com o responsável a admitir que poderia ser inundada tal como sucedeu no ano 2000, o que veio agora a confirmar-se.



O distrito de Viseu está sob alerta vermelho a partir das 18h desta quinta-feira, sendo esperadas rajadas que podem atingir os 140 km/h.

Segundo Humberto Sarmento, houve "120 quedas de árvores, 17 movimentos de terras, 47 inundações, oito equeds de estruturas e 12 limpezas de vias" no distrito.

De acordo com outras informações, a queda de árvores deixou pessoas desalojadas em Almada e Santo Tirso, muitos dos rios encontram-se com o seu caudal no limite e nove distritos sob alerta vermelho.



