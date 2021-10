Secretário-geral do partido Jerónimo de Sousa sustenta que o país "não precisa de um Orçamento qualquer". Marcelo aguarda até ao ao último segundo e se houver chumbo inicia logo dissolução do Governo.

Crise política

Depois do BE, PCP vai votar contra OE português

O PCP vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) na generalidade, anunciou esta segunda-feira o secretário-geral do partido Jerónimo de Sousa, sustentando que o país "não precisa de um Orçamento qualquer".

"Neste contexto, face ao quadro de compromissos e sinais dados [pelo Governo socialista], o PCP votará contra este Orçamento", anunciou o dirigente comunista na sede do partido, na Rua Soeiro Pereira Gomes, em Lisboa. Jerónimo de Sousa sustentou que "Portugal não precisa de um Orçamento qualquer, precisa de resposta aos problemas existentes que se avolumam à medida que não são enfrentados". Por isso, o partido votará contra a proposta, uma vez que o Governo recusa responder aos flagelos do país, apesar de haver "meios e condições para lhes responder".

O voto contra dos dez deputados do PCP no Orçamento do Estado determina, desde já, o seu 'chumbo' na votação na generalidade, marcada para quarta-feira. O documento tem votos a favor dos 108 deputados do PS, mas 115 contra (a confirmar-se o do BE, que se junta a PSD, CDS-PP, Chega, IL e agora PCP), além de 5 abstenções (PAN e duas deputadas não inscritas).

Apenas falta anunciar o sentido de voto do Partido Ecologista "Os Verdes", mas, mesmo que os seus dois deputados votassem a favor do documento, seriam insuficientes para aprovar o Orçamento.

PR aguarda até ao último segundo e se houver chumbo inicia logo dissolução

O Presidente da República já afirmou que irá aguardar até ao último segundo da votação do Orçamento do Estado para 2022 na generalidade e, caso se confirme o chumbo, iniciará logo o processo de dissolução do parlamento.

"Até ao último segundo eu mantenho aquilo que disse: o mais desejável e aquilo que eu esperaria que acontecesse é que o Orçamento passasse. Como sabem, se de todo em todo isso for impossível, se for impossível, eu inicio logo, logo, logo a seguir o processo [de dissolução]", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

O chefe de Estado, referiu que o processo de dissolução implica, "depois de ouvir o senhor presidente da Assembleia e o senhor primeiro-ministro, ouvir os partidos políticos e convocar o Conselho de Estado.

