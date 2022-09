Menino de cinco anos, que estava provisoriamente com a avó, em Palmela, depois da detenção da mãe, foi levado no sábado por dois homens que se identificaram como polícias.

Portugal. Depois da mãe, Bastian terá sido raptado pelo pai

Filho de mãe portuguesa e pai espanhol, Bastián Riera Trindade já tinha estado desaparecido durante três meses, depois de ser levado pela mãe de Barcelona sem o consentimento do pai. Os dois foram localizados em meados de agosto, em Lagos, no âmbito de um mandado de detenção europeu emitido pela polícia espanhola e executado pela PJ.

Ana Patrícia Trindade foi detida e transferida para Tires, onde ainda se encontra, e Bastián ficou provisoriamente à guarda da avó materna, em Cajados, Palmela, tendo esta feito um pedido para ficar com a sua custódia.

No sábado, o menino foi levado por dois homens, um deles de máscara cirúrgica, que se terão identificado como polícias para entrar na casa e alegadamente verificar as condições existentes para colocar a mãe de Bastián em prisão domiciliária, segundo o Correio da Manhã.

Segundo a CNN, as autoridades espanholas terão localizado o telemóvel do pai da criança em Barcelona e conseguiram estabelecer contacto com ele. O cidadão espanhol não revelou o seu paradeiro, mas disse que tem Bastian e adiantou que não tem intenção de entregá-lo.

