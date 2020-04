A dona da Meo diz que as consequências "foram praticamente nulas".

Depois da EDP, a Altice também foi alvo de um ataque informático

A operadora portuguesa foi alvo de um ciberataque esta quinta-feira. Citada pelo Público, fonte da Altice adiantou que as consequências do ataque informático "foram praticamente nulas" e que "os serviços não foram muito afetados".

A dona da Meo já ativou as "entidades competentes" e sublinha que qualquer ataque que prejudique "as famílias, as empresas e a economia nacional" é condenável.

Com parte da rotina a fazer-se através de um computador, os especialistas alertam para uma eventual multiplicação destes casos durante o período de confinamento. Seja em forma de avisos sobre a pandemia, emails e páginas falsas, os ciberataques têm-se repetido por todo o mundo. Já na segunda-feira a EDP foi alvo de um ataque com as mesmas características.

