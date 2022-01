O psiquiatra português esteve 50 dias internado, gravemente doente com covid-19. Sobreviveu ao coma. Quando acordou percebeu que não se conseguia mexer. Nem andar. Quis morrer, mas agarrou-se à vida.

Vitória sobre a Covid-19

Daniel Sampaio vence a morte e faz um hino à vida

Paula SANTOS FERREIRA O psiquiatra português esteve 50 dias internado, gravemente doente com covid-19. Sobreviveu ao coma. Quando acordou percebeu que não se conseguia mexer. Nem andar. Quis morrer. Ao Contacto, conta como se agarrou à vida, numa batalha muito sofrida e como foi lenta, mas vitoriosa a sua recuperação.

As festividades de Natal e final de ano na casa de Daniel Sampaio, um dos mais prestigiados psiquiatras portugueses, foram vividas com maior intensidade este ano, uma homenagem especial à vida e ao amor familiar, o pilar a que o especialista se agarrou quando a covid-19 o internou durante 50 dias, num estado muito grave, que quase o levou e o quis fazer desistir de viver.

Teve momentos em que o sofrimento causado pela doença foi tal que pediu para o deixarem morrer, naquela cama do hospital, onde não conseguia sequer andar ou alimentar-se sozinho, mas a família e o amor à vida deste médico, que dedicou a carreira a tratar e salvar adolescentes com problemas de saúde mental, levaram a melhor sobre a investida mais negra do vírus da pandemia.

Daniel Sampaio, de 75 anos, lutou muito para reconquistar a sua mobilidade, independência e voltar para casa. Conseguiu-o e, de seguida, escreveu um diário comovente e de alento para outros doentes como ele, onde relatou tudo o que passou desde o dia em que a covid-19 lhe bateu à porta de casa, a 17 janeiro de 2021, afetando primeiro a sua mulher para de seguida o apanhar a ele, até ao seu regresso ao lar, o final do pesadelo.

“Covid-19, Relato de um sobrevivente” é um sucesso e já vai na quarta edição, com mais de seis mil livros vendidos. Como explica Daniel Sampaio nesta entrevista ao Contacto, este diário de uma “experiência muito dolorosa” pretende ser um alerta para quem ainda não se decidiu vacinar-se, mostrando quão grave pode ser a doença, “que pode matar”, e um encorajamento para os doentes mais graves não desistirem de lutar durante a recuperação, onde se tem de reaprender desde os movimentos mais simples até à locomoção.

Daniel Sampaio faz um relato comovente dos 50 dias que passou internado.

O livro é também uma homenagem aos profissionais de saúde, sobretudo aos que “tão bem cuidaram de mim” com competência e carinho “inexcedível”, durante os quase dois meses passados em Santa Maria. A nível privado, é uma sentida “declaração de amor à sua mulher, à sua família e amigos”.

Quando nos recebe à porta de sua casa, em Lisboa, para a entrevista, com um sorridente “boa tarde”, percebemos que, finalmente, recuperou o timbre da sua voz. Em setembro, aquando da apresentação da obra, o 27º livro que escreve e publica, naquela sala lotada do El Corte Inglés, entre família, amigos, conhecidos e admiradores, o seu discurso ainda saía um pouco rouco, acusando sequelas dos tubos na garganta durante a estadia nos cuidados intensivos, em fevereiro.

Daniel Sampaio, especialista em psiquiatria da adolescência e fundador da terapia familiar em Portugal, também já chegou praticamente ao seu peso habitual, só lhe faltando conquistar mais um quilo para recuperar os dez perdidos durante o internamento de 28 janeiro a 19 março.

O psiquiatra teve alta hospitalar no Dia do Pai. O filho João foi buscá-lo ao hospital e a mulher, a médica Maria José, estava à janela de casa, à sua espera. Lá dentro foi recebido pelo resto da família, os outros dois filhos e os sete netos. A emoção foi enorme, nesse dia, em que terminava um período tão difícil para todos, sobretudo para este professor catedrático jubilado. Embora o seu relato escrito ainda continue atual, ao contrário do que inicialmente se pensaria – a variante Omicron encarregou-se de o fazer -, os longos dias de internamento de Daniel Sampaio não conseguem ser ainda falados na família. “Não falamos dessa fase cá em casa. E uma das razões por que quis escrever o livro foi também para encerrar o assunto”, confessa.

Daniel Sampaio tem sete netos, o mais novo com 10 anos e o mais velho com 21, e destes só os dois mais velhos leram o livro, mas não tiveram ainda coragem de o abordar com o avô. “Interrogo-me como terão vivido a quase certeza da minha morte?”, escreve o autor no livro sobre o “renascer da esperança” na família. Todos sofreram muito com a doença, mas sabem como as suas mensagens, em especial, “as de todos os meus netos” foram fundamentais para animar e dar força ao avô durante a “fase das trevas”. “Quero que o dia em que fui internado morra para sempre e uma nova vida se estenda à minha frente”, escreve o médico na contracapa do seu mais recente livro.

Doente grave e sem sintomas

A batalha de Daniel Sampaio contra a covid começou a 17 de janeiro quando a sua mulher, a médica Maria José, adoeceu, tendo sido internada a 25 de janeiro. Como estava sem sintomas, e por amor à mulher, o psiquiatra não tomou os devidos cuidados e permaneceu sempre junto dela.

Quando Maria José, com quem está casado há 51 anos, foi internada, o psiquiatra temeu pela vida dela. Sozinho em casa, “estava preocupado com a minha mulher e os meus filhos vinham cá, dar-me apoio. Não estava convencido que estava doente”. É que o primeiro teste deu negativo, só o seguinte acusou a infeção. “Fui um mau exemplo. Dizia às pessoas que não estava doente, só tinha obstrução nasal, não tinha mais nenhum sintoma. Como escrevi no meu livro, na covid-19 pode haver doença grave com muito poucos sintomas”, alerta o escritor. No dia em que soube o resultado positivo do seu segundo teste, uma amiga médica do casal aconselhou-o a medir o nível de oxigénio no sangue, através do oxímetro. Foi quando o psiquiatra descobriu que “estava com níveis alarmantes”, o que significava infeção grave.

Daniel Sampaio no seu escritório onde escreve as suas obras. Foto: Diana Tinoco

Daniel Sampaio foi então ao hospital. Ficou logo internado. Nessa altura, Maria José e o marido estavam os dois hospitalizados com covid-19, no Hospital de Santa Maria, o mesmo onde Daniel Sampaio trabalhou durante mais de 40 anos. No dia seguinte, este médico daria entrada nos cuidados intensivos, e nessa altura ficou com medo de morrer. “Adeus meu amor de sempre, vou para a UCI”, escreveu para a mulher, como conta no livro. Maria José teve alta a 8 de fevereiro, o marido só regressaria para o seu lado mais de um mês depois.

Foi na família, muito unida, que o psiquiatra se apoiou na sua recuperação. E foi do contacto deles que mais sentiu falta quando recuperou a consciência após despertar do coma induzido. No início, quando se ’acorda’ de um coma, “existe uma fase de confusão mental”, de delírios, vê-se coisas que não existem e que se tomam como certas. Daniel Sampaio tinha gatos na enfermaria, trazidos por um médico para o animar, e nos sonhos viajou pelo mundo, até por locais onde nunca esteve, e falou idiomas que não domina.

Nos cuidados intensivos sente-se muita “solidão”, os doentes estão isolados do mundo, sem comunicação com o exterior, “nem os médicos têm telemóvel, falam por walkie talkie”. Na sua enfermaria, estava ele entre dois doentes em coma induzido, ainda muito doente, e sem poder contactar com a família. Foi duro mas, como conta, também ali se sentiu em “segurança”, pois “sabemos que à mínima queixa, ao mínimo gesto, os técnicos, os enfermeiros, vêm ter connosco”.

Resistir à morte

Houve alturas, em que sentindo-se tão doente e fraco Daniel Sampaio quis desistir. “Deixem-me morrer”, chegou a pedir. “Há momentos em que de facto, queremos que nos deixem em paz, mas depois há a outra parte positiva, que todos nós possuímos, a de que queremos resistir, a de que queremos viver e não queremos morrer. Nessas alturas, as pessoas fazem apelo à sua parte positiva, pensam na família, nos amigos e há ainda a confiança nos médicos”. Por ser médico, e estar no hospital que tão bem conhece, Daniel Sampaio sentiu-se em parte privilegiado. “Alguns médicos tinham sido meus alunos e, por isso, conheciam-me bem”, conta.

Contudo, por outro lado, o facto de ser médico também “torna mais difícil” a hospitalização. “Ouvimos os comentários dos médicos ou enfermeiros sobre os resultados das análises, por exemplo, e sabemos o que significam e que é grave”.

“Na covid tudo é solidão, incerteza e desamparo”, escreve o psiquiatra no livro. “Não nos conseguimos simplesmente mexer, nem sequer nos alimentar. É uma sensação de impotência terrível”, conta-nos este sobrevivente, revelando que, após o coma, os doentes não conseguem ficar de pé “mais de três segundos, quanto mais andar”.

A recuperação é um processo que exige muita paciência e persistência, em que se começa com quase nada e se “vai aumentando pouco a pouco todos os dias”. “Felizmente fui muito bem assistido por uma terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta que foram absolutamente decisivos para a minha recuperação, quer dos movimentos finos quer dos movimentos dos braços e pernas e do andar”. Mesmo no regresso a casa, continuaram as sessões de fisioterapia para a recuperação plena.

A transferência da UCI para a enfermaria renova a esperança e reconecta os doentes com o mundo. Nunca o telemóvel foi tão apreciado por Daniel Sampaio que sempre lutou contra o uso excessivo pelas crianças e jovens. “Nunca mais critico o telemóvel”, diz agora a sorrir. Através do pequeno aparelho recebeu centenas e centenas de mensagens de amor, amizade, de força e de fé na sua recuperação que o motivaram na difícil caminhada até à alta hospitalar. “Nesta fase da recuperação já se pode contactar com a família e amigos o que é muito bom e ajuda muito”, assume.

Nesta doença, explica, “é tudo muito lento, mas a pessoa sente que vai melhorando, desde que não haja complicações a nível cardíaco, a nível pulmonar, havendo quem também desenvolva problemas no cérebro. Eu não tive grandes complicações, apenas a recuperação do pulmão que demora muito tempo”.

Faz-se amigos nesta trincheira de guerra contra a covid grave, ainda mais facilmente se se partilha a paixão clubística pelo Sporting. Daniel, Rodrigo, de 50 anos, e Isidro, reformado bancário, tornaram-se companheiros de enfermaria, naquele quotidiano moroso, longe dos familiares, motivando-se mutuamente na recuperação e reunindo-se na eucaristia do futebol.

Os jogos do Sporting, seguidos pelo rádio a pilhas que o filho João trouxera a Daniel Sampaio, animavam o trio. A par das mensagens incansáveis da família e amigos, o “Sporting também ajudou, estava quase a ser campeão”, reconhece o psiquiatra que já foi vice-presidente da assembleia geral do seu clube. Ainda hoje, Rodrigo, “mais entusiasta pelo Sporting e pelo telemóvel” do que Isidro, troca mensagens com o psiquiatra depois dos jogos dos leões para comentar, ainda a quente, as partidas.

Compreender “melhor o sofrimento”

A doença impôs-lhes sempre a ameaça da morte, nos sustos que pregou ou num quarto doente moribundo que chegou à enfermaria e viria a falecer durante uma noite, o que emocionou Daniel Sampaio. “Lágrima fácil como o seu irmão”, observou Isidro, como conta o autor no livro, referindo-se a Jorge Sampaio, o antigo presidente da República. “Fartei-me de chorar” durante o internamento, confessou Daniel Sampaio, com uma sinceridade quase desconcertante, na sessão de lançamento do livro, a propósito da dureza daquele período. E a força que o seu irmão mais velho lhe deu, e de quem era muito próximo foi também fundamental.

O psiquiatra e escritor admite que depois do que passou compreende melhor o sofrimento dos seus pacientes.

Jorge Sampaio foi a primeira pessoa a quem o psiquiatra telefonou quando voltou a ter telemóvel, já na enfermaria da Medicina Interna. “O meu irmão sabia que eu estava a escrever o livro, só que não o chegou a ler porque ficou doente”, conta agora Daniel Sampaio. O antigo Presidente da República, doente cardíaco, foi internado a 27 de agosto e viria a falecer a 10 de setembro, com 81 anos. “Ele faz-me falta, acho que faz falta a toda a gente”, assume Daniel Sampaio que vive na mesma rua da casa do seu irmão. A seguir à doença, a perda do seu irmão foi outro duro golpe para a família no ano que findou.

Sentado no sofá do seu acolhedor escritório com janelas altas, onde escreve os seus livros e ouve a música clássica que tanto aprecia, Daniel Sampaio assume que o difícil internamento lhe trouxe uma vantagem, “como psiquiatra”: “Esta experiência permitiu-me compreender melhor o sofrimento dos doentes. Eu trabalho com doenças psicológicas e mentais, onde o sofrimento é um tronco comum, o sofrimento da pessoa que se sente sozinha, se sente desamparada, ou sente que vai morrer. Isso acontece muitas vezes em psiquiatria, e o que eu passei ajuda-me neste aspeto da minha prática clínica, a minha empatia e a capacidade para compreender os doentes no sofrimento aumentaram”. Contudo, o ex-doente covid-19 acrescenta de imediato não querer, de todo, “repetir a experiência para procurar outros fatores positivos”.

O ano de 2022 começa em plena vaga da pandemia, desta vez gerada pela variante Omicron. Na família de Daniel Sampaio, embora todos estejam completamente vacinados, como na maioria dos lares portugueses, “fizemos testes de antigénio para o nosso Natal em família”.

A situação da covid-19, em Portugal, “continua preocupante, embora de forma menos grave do que há um ano”, refere este médico. Por essa razão, frisa, “foi errado ter-se falado em ’vencer o vírus’ ou em ’dia da libertação”. Daniel Sampaio, filho do médico e ex-diretor geral da saúde Arnaldo Sampaio, que iniciou o Programa Nacional de vacinação em Portugal, recomenda a vacinação de toda a população elegível contra a covid-19 e vinca que todos “temos de continuar em alerta e com todos os cuidados, qualquer que seja a variante”.

“Vai ser assim nos próximos anos, embora a situação vá melhorar”, vaticina. 2021 acabou, encerrando com ele o “capítulo” da quase morte de Daniel Sampaio e da sua experiência “muito dolorosa”. Se já era um grande amante da vida, agora é ainda mais, depois de ter sobrevivido à doença e renascido.

