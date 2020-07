Dois anos depois de ter trocado a "casa mãe" pela SIC, a apresentadora regressa a Queluz como Diretora de Entretenimento e Ficção. Especula-se que pode entrar como acionista da Media Capital.

Cristina Ferreira volta à TVI

Dois anos depois de ter trocado a "casa mãe" pela SIC, a apresentadora regressa a Queluz como Diretora de Entretenimento e Ficção. Especula-se que pode entrar como acionista da Media Capital.

Cristina Ferreira já renunciou ao contrato milionário que assinou com a SIC há dois anos. A apresentadora prepara-se para regressar à TVI como Diretora de Entretenimento e Ficção numa reviravolta que abriu o noticiário do horário nobre do canal de Queluz.

"Trata-se de um regresso à casa mãe ao que era impossível dizer que não", começou por esclarece num comunicado divulgado na imprensa. "É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", comprometeu-se.

Segundo o Observador, Cristina Ferreira deverá entrar para a administração da TVI e prepara-se para ser acionista da Media Capital. Para já, o canal de Queluz confirma apenas a intenção. "O contrato de Cristina Ferreira na TVI começa a 1 de setembro", confirmam.

Adeus Casa da Cristina

A saída da apresentadora da SIC tem efeito imediato. Cristina Ferreira já não faz o programa de segunda-feira.

Na reação, a estação de Paço de Arcos esclarece que a apresentadora "decidiu cessar unilateralmente a sua ligação à SIC, colocando termo ao contrato que a vinculava até 30 de novembro de 2022". Agradece o trabalho da mulher que quebrou os cerca de 12 anos de jejum do canal na liderança das audiências, apesar da "decisão abrupta e surpreendente".

"Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do Grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de Entretenimento e de Ficção do Canal", afirmou, por sua vez, Manuel Alves Monteiro, Administrador Delegado do Grupo Media Capital.







