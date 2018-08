Cristina Ferreira vai deixar a TVI e vai mudar-se para a SIC já no próximo mês de setembro.

Cristina Ferreira vai trocar a TVI pela SIC por um milhão de euros

Segundo a imprensa lusa, a apresentadora que faz dupla com Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI há vários anos, irá receber um salário de 80 mil euros por mês, o que equivale a perto de um milhão de euros por ano. Uma soma que supera as remunerações de toda a administração da empresa liderada por Pinto Balsemão, tornando Cristina Ferreira a estrela de televisão mais bem paga em Portugal.



Em comunicado, a Media Capital confirmou que "a TVI e Cristina Ferreira acordam em não renovar o contrato de prestação de serviços da apresentadora que está em vigor até 30 de novembro de 2018". "As partes encontram-se atualmente a negociar os termos aplicáveis à cessação da relação contratual vigente e, bem assim, do vínculo laboral existente. Após 16 anos, ambas as partes entendem estar na altura de dar início a um novo rumo e a novos projetos empresariais e profissionais, pondo um ponto final neste caminho comum”, acrescenta o comunicado.

Ao lado de Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira foi ganhando protagonismo no canal de Queluz,destacado-se, com sucesso, na apresentação de programas de entretenimento. Agora, irá assumir as manhãs do canal de Carnaxide, competindo diretamente com Goucha.



Licenciou-se em História e tirou um curso de Ciências da Comunicação. Além de se ter destacado na apresentação de programas de televisão, Cristina Ferreira lançou-se também como empresária abrindo uma loja de roupa, lançando perfumes e livros e criando uma revista com o seu nome.





