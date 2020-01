Em entrevista à Revista Visão, a mulher mais bem paga da televisão portuguesa admite que "poderia um dia representar todos os portugueses".

Cristina Ferreira a Presidente? A apresentadora não descarta a hipótese

Há um ano na liderança das manhãs na SIC, Cristina Ferreira não disfarça as "ambições políticas" que começaram numa eventual candidatura à presidência da Câmara Municipal de Mafra, onde fica a Malveira que a viu crescer entre a banca da feira dos tios e o balcão do restaurante dos pais.

Aos 42 anos, prefere ver-se no Palácio de Belém. "Se um dia me perguntasses ‘Chegarias a primeira-ministra?’, eu respondia imediatamente que não tenho qualquer tipo de capacidade para que isso possa acontecer. Agora, representar todos os portugueses, acho que um dia o poderia fazer, que me iria preparar e que não iria falhar", revela "a saloia da Malveira", como gosta de ser chamada, para melindrar o "preconceito das elites".

Sem esconder a afinidade com o Presidente que nunca pisou o programa das manhãs de Carnaxide mas que, ainda assim "fez questão" de ligar para a "Casa da Cristina" para assinalar a estreia da apresentadora na SIC, diz que encontra semelhanças com Marcelo Rebelo de Sousa. "Com os anos diferentes que temos e com os mundos diferentes que temos, porque o professor Marcelo está ligado à política desde sempre, sinto que há aqui este efeito de afeto para com o outro que eu acho muito semelhante entre nós. Ele já quando falava nos comentários televisivos era este Presidente, só não tinha o cargo", realça a antiga diretora de entretenimento da TVI.

A política surgiu no horizonte, conta, "no momento em que as pessoas me começaram a dizer que isso poderia acontecer".

No arranque do vídeo que abre o apetite para a entrevista publicada na versão impresa da Visão, a apresentadora que leva um salário milionário para casa e tem um património avaliado em quatro milhões de euros, coloca-se no patamar de mais-valia do canal que recuperou a liderança das audiências depois de 14 anos no vermelho. "Eu às vezes brinco e digo que já estou a trabalhar à borla, desde o primeiro mês ou do segundo", admite.

