Cristiano Ronaldo. O 1% que poderá manchar o Deus do futebol

A alegada violação de uma rapariga em 2009, a investigação de uma revista alemã e a recente reabertura do caso pela polícia norte-americana. Os especialistas ouvidos pelo Contacto consideram que Ronaldo se afasta da imagem de agressor sexual e que, por isso, torna-se difícil encarar a possibilidade de ter abusado sexualmente de Kathryn Mayorga.

A história não é nova mas os contornos intensificaram-se com o testemunho de Kathryn Mayorga na semana passada. A jovem acusa Ronaldo de alegadamente a ter violado na penthouse do hotel Palms Place, em Las Vegas, na noite de 12 para 13 de junho de 2009.

O caso está gerar incredulidade e revolta entre muitos. Porque é tão difícil encarar a possibilidade de o melhor do mundo e um exemplo de persistência para milhões tenha cometido um crime? “Ninguém quer que isto seja verdade. O CR7 é uma figura muito amada e admirada pela forma como tem gerido a sua carreira. Ninguém quer que isto tenha acontecido, mancha a imagem de uma pessoa quase perfeita, homens que são amados e ricos.”, refere Isabel Ventura, socióloga e investigadora em questões de abusos sexuais a mulheres. Desta forma, Ronaldo “afasta-se da imagem de um agressor sexual”. Duas razões explicam este argumento, explica a investigadora: “capital económico e erótico”. Isto é, o português é rico, tem um “grande poder aquisitivo e há a ideia de que ele não precisaria de forçar porque pode comprar”. Por outro lado, Ronaldo tem um “sex appeal”, “é bonito, atraente e por causa disso pode ter as mulheres que quiser”, explica a socióloga. Sobre este argumento, existe um desequilíbrio de opiniões sobre ambos, ligado à credibilidade de cada um, que entra em ação nestes casos. No caso da alegada vítima, "quando são mulheres a denunciar há a acusação de haver um desequilíbrio, as pessoas alegam que elas tiveram sexo consentido do qual se arrependem ou que são maliciosas", explica Isabel Ventura. No caso do alegado agressor, Ronaldo "tem a ver com a imagem de adoração pelas pessoas. Nós enquanto sociedade somos ágeis em encontrar desculpas como 'isto foi um erro', 'ele já está arrependido'", argumenta.

Acordo de 325 mil euros é "censurável" mas "não significa que houve violação"



Um outro documento revela um acordo feito fora dos tribunais entre Susan K. e Ronaldo, vários meses após o incidente. O "Acordo de Memorialização" é composto por 11 cláusulas, entre as quais duas são de salientar. Na primeira, Susan K. é obrigada a não abordar nunca mais o que aconteceu no quarto do Palms Place a 12 de junho. E compromete-se ainda a deixar cair todas as acusações criminais a Cristiano Ronaldo, que por sua vez compromete-se a pagar cerca de 325 mil euros à jovem. Segundo Lúcia Gomes, jurista e membro do Movimento Democrático de Mulheres (MDM), a questão fulcral prende-se exatamente com este ponto. "São pedras contra canhões. (...) É censurável que tenha sido tomada uma atitude de intimidação". O advogado João Trigo Morais salienta, no entanto, "importante lembrar que o acordo não significa que Ronaldo seja culpado. Significa apenas que ele quis negociar o risco, de sofrer possíveis danos visto ser uma celebridade."

Ainda segundo a Der Spiegel, na cláusula 8 é referido que "Ms. P [como Susan K. é referida] aceita providenciar a Mr. D. [referência a Ronaldo] os primeiros nomes das pessoas a quem mencionou as alegações de violação e a identidade de Mr. D." Já segundo a cláusula 4, K. estaria proibida de responder a qualquer pergunta de terceiros sobre os eventos de junho de 2009. Mesmo quando abordada na rua "deveria afastar-se", estipula o acordo.

A justiça americana voltou a reabrir o caso

Acordo entre os advogados de Cristiano Ronaldo e o advogado da alegada vítima

Após as declarações de Kathryn à Der Spiegel, a polícia de Las Vegas anunciou na semana passada que reabriu o processo sobre as acusações de violação ao jogador. O novo advogado da norte-americana alega que o acordo celebrado em 2010 não tem validade e afirma que a reabertura do processo se destina não apenas na"obtenção de justiça", mas também a "encorajar todas as vítimas de agressões sexuais" a reagirem contra os agressores, mesmo que estes sejam "célebres e ricos". Desacreditando o argumento do possível aproveitamento mediático e financeiro por parte de Kathryn, Lúcia refere que esta é uma não questão. "Ele já era rico quando o caso aconteceu", afirma. O movimento #MeToo foi, aliás, uma das razões apontadas por Kathryn para ter dado a cara nove anos após o sucedido.

Os advogados da norte-americana enviaram uma intimação ao jogador com o objetivo de que seja anulado o acordo de confidencialidade que a impedia de referir o seu nome.Para ambas as juristas consultadas pelo Contacto, o desfecho desta história é imprevisível.

Depois de Mayorga ter dado a cara, o jogador negou as acusações no Facebook e escreveu que considerava a violação "um crime abjeto". E contratou o prestigiado advogado David Chesnoff, que também tem como cliente o produtor Harvey Weinstein, recentemente acusado de assédio sexual a várias mulheres.

David Chesnoff que foi contratado na quarta-feira para defender Ronaldo, já emitiu já um comunicado a "desmentir categoricamente" todas as acusações feitas pela queixosa, na sequência da conferência de imprensa dada pelos advogados da professora e ex-modelo norte-americana no mesmo dia.

Recorde-se que no estado dos EUA da América onde alegadamente Ronaldo cometeu o crime, a pena para violação pode ir até prisão perpétua.

Assinatura do jogador no acordo.

A carta de Mayorga a Ronaldo divulgada pela Der Spiegel

Segundo a revista alemã, tudo aconteceu num quarto de hotel em Las Vegas, na noite de 12 de junho de 2009. Após se terem conhecido na área VIP numa discoteca, Ronaldo ligou a Kathryn Mayorga para se juntar ao jogador, ao cunhado e mais alguns amigos na sua penthouse do Palms Place Hotel, perto da Strip. Mayorga e a amiga com quem se encontrava acederam ao pedido. Quando lá chegaram, Ronaldo e os amigos estariam no jacuzzi e terão convidado as duas a entrar. Ronaldo emprestou uma roupa de banho a Kathryn que se dirigiu à casa de banho de um dos quartos para se trocar. Tudo se terá passado aqui. Segundo Mayorga, Ronaldo terá entrado no quarto apenas de cuecas, com o pénis de fora e terá pedido a Mayorga para tocar no pénis durante 30 segundos. A jovem terá negado, mas assentiu no entanto em beijar o jogador. Após o beijo CR7 queria mais. O jogador terá atirado a modelo para a cama e forçado um contacto sexual. A norte-americana terá gritado "NO NO NO NO NO NO NO NOOOO" e pedido várias vezes ao jogador para parar.

O jogador queria mais e mais, agarra-a e tenta fazer sexo oral a Mayorga, que diz 'não'. Após um dos amigos ter vindo perguntar se estava tudo bem, ao que Mayorga respondeu que estariam de saída da casa de banho, o pior ainda estaria para vir. Ronaldo agarra na rapariga e puxa-a para o quarto, tentar tirar-lhe a roupa interior, com sucesso, penetra-a analmente, sem preservativo. Esta dura descrição dos acontecimentos é feita pela própria Kathryn Mayorga à revista alemã Der Spiegel, no dia 29 de setembro. Mais de um ano após a publicação ter revelado a história, a alegada vítima de Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio e contou na primeira pessoa a sua versão dos acontecimentos. "Depois de me ter violado, ele não me deixava ir embora. Estava a chamar-me 'baby baby'. Olhou-me com olhar de culpa, como se se estivesse a sentir mal. Eu não me lembro muito bem mas tenho quase a certeza que ele disse 'desculpa' ou 'estás ferida?'. E a esta altura, ele (...) de joelhos. Ele diz a coisa dos 99%. Que ele [Ronaldo] era "um bom rapaz" exceto em 1% das vezes", relatou Mayorga à publicação alemã.

O caso saltou à vista numa parceria entre a plataforma online Football Leaks, que denuncia os esquemas e 'podres' do mundo do futebol e a publicação alemã Der Spiegel. Em abril de 2017, a revista tinha lançado então a bomba: Ronaldo pagou para "calar" uma alegada violação a uma jovem quando se encontrava de férias em Las Vegas em 2009. Um mês depois o jogador integraria o plantel do Real Madrid, numa das transferências mais caras da história do futebol.

Já em 2017, a Der Spiegel divulgou vários documentos que deitariam por terra a imagem do 'herói' português, do exemplo de perseverança e resiliência para milhões de jovens. Como a cópia de uma carta alegadamente enviada por Susan K. [nome referido no documento] a Cristiano Ronaldo, um ano após a alegada violação.

O documento de seis páginas - uma "inflamada acusação" considerava a revista - descreve a alegada violação da jovem na primeira pessoa onde a certa altura é mencionada a cruz branca que Ronaldo teria ao peito durante o ato. "Saltaste para cima de mim por trás. Com uma cruz de rosário ao peito!! O que é que deus pensaria disto!!! O que é que deus pensaria de ti!!!".

Na semana passada, o jornal inglês The Sun ligou inclusive o dado a uma foto tirada pelos paparazzi a Ronaldo duas semanas antes da suposta violação. Na imagem o jogador aparece de cruz branca ao peito numa praia na Sardenha, em Itália. Mas há outros documentos que implicam o nome de CR7. Num memorando que relata as declarações do jogador ao seu advogado (também revelado pela investigação da Spiegel) há dois indicadores que saltam à vista e que batem certo na versão contada por ambos: a vítima disse 'não' várias vezes e Ronaldo pediu desculpa após o sucedido. Segundo consta no documento a que a revista teve acesso, o jogador terá relatado: “ela disse que não queria mas mostrou-se disponível”. Constitui isto prova de que Ronaldo alegadamente violou a jovem?

“Muitas vezes, um 'não' de uma mulher é interpretado como um 'sim'”

Mesmo confirmada a negação, Isabel Ventura, socióloga e investigadora em questões de abusos sexuais a mulheres, considera que a sociedade não considera devidamente a recusa da alegada vítima. “Muitas vezes, um 'não' de uma mulher é interpretado como um 'sim'”, lamenta. Isto é "ele pode argumentar que ela não demonstrou de forma inequívoca a sua recusa, não reagindo adequadamente. E muitos tribunais aceitam este tipo de argumentação. Não importa o que a vítima quer ou não quer, mas a forma como ela alegadamente se exprime”, explica. "Como se apenas fosse passível de ser provado que recusou uma violação aquela mulher que aparece completamente agredida".

Nesse contexto, provar a recusa da vítima em casos de acusação de violação é uma das coisas mais difíceis de conseguir na atual mentalidade da justiça, ainda para mais quando se trata de uma mulher, refere Isabel Ventura. “Costumo dizer, imagine uma pessoa que deixou de fumar. Se oferecer um cigarro e essa pessoa diz 'não', e nós forçarmos porque sabemos que ela até gostaria de fumar, é legítimo? É a mesma coisa aqui”, explica. "Eu até posso, ao limite, querer muito aquele cigarro, mas isso não legitima a outra pessoas a querer-me obrigar a fumar aquele cigarro"

Ronaldo pode perder milhões



Também preocupadas estão as empresas que têm contratos de publicidades com Cristiano Ronaldo. A ligação do internacional português à Nike remonta já a 2003 e o último contrato vale qualquer coisa como mil milhões de dólares, mas isso não impediu o gigante americano de se manifestar profundamente preocupada pelas notícias vindas a público. Já a EA Sports, criadora do videojogo FIFA 2019 e que tinha Ronaldo como rosto, foi mais longe e retirou a imagem do português da sua página oficial na internet. Quanto à Juventus, apesar de ter perdido 5% em bolsa após as acusações terem sido tornadas públicas, tem manifestado apoio total ao jogador português.







Catarina Osório

