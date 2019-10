A líder do CDS/PP assumiu a derrota, numa conferência de imprensa sem direito a perguntas, e disse que ia convocar o Conselho Nacional para ser convocado um congresso extraordinário, em que ela não se vai recandidatar.

Cristas demite-se de líder do CDS e convoca congresso

A líder do CDS/PP, Assunção Cristas, assumiu no início da noite eleitoral a pesada derrota eleitoral, em que o CDS obteve um dos piores resultados de sempre. "Face aos resultados tomei a decisão de que não me irei recandidatar", anunciou a líder do CDS, a justificação encontrada para a sua derrota encontra-se, segundo Assunção Cristas, numa legislatura que o seu partido teve muitas dificuldades por estar muito isolado no Parlamento dominado pela esquerda.

Na RTP, o putativo sucessor de Assunção, Nuno Melo, recusou dizer se é candidato, mas mostrou compreensão pela decisão de Assunção Cristas de se retirar.