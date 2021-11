As histórias mais mirabolantes da Polícia Judiciária

Histórias de investigações da Polícia Judiciária contadas pelos seus intérpretes não é todos os dias.

Histórias de investigações da Polícia Judiciária contadas pelos seus intérpretes não é todos os dias. Por ocasião dos 75 anos desta polícia, a PJ publicou um livro com uma selecção de casos investigados pelos seus protagonistas ao longo destes anos.

Ilustração: Alex Gozblau

Dentro da Lisboa dos anos 80 morava outra cidade, que fez da colina entre a rua Maria Pia, cá em cima, e a avenida de Ceuta, lá em baixo, um imenso usucapião de barracas insalubres e instáveis, onde só a lei era intrusa. Ali, com a vista encantada que Lisboa tem para o Tejo, com a Ponte 25 de Abril a atravessar o horizonte e o Cristo Rei no canto do ecrã, como aquelas bolinhas vermelhas que se colocavam nos filmes não aconselháveis a menores de 18 anos, entre seringas e sangue, definhava a céu aberto a geração da heroína. Gente velha antes do tempo, em pele e osso, a lutar pela sua dose de sobrevivência. Um atol de despojos humanos, que toda a gente fingia não ver. Para os lados da Meia-Laranja, a escorrer para a Quinta do Lourenço, ficava o Casal Ventoso. Em Lisboa, o tráfico e o consumo de heroína tinha disparado. E, com isto, surgira na capital uma onda gigantesca de furtos de residências.



E o que tinha isto a ver com a senhora dona Amália Rodrigues, diva de todas as divas, deusa do fado e dos fadistas? Absolutamente nada. E com a Polícia Judiciária? Dependia da excepcionalidade dos casos. Por causa do aumento exponencial de furtos a residências, a PJ tinha criado nessa altura a 13ª Secção da Directoria de Lisboa. Era lá que se encontrava o agente Carlos Nunes Gomes, mais tarde inspector/ coordenador de Investigação Criminal, depois coordenador superior de Investigação Criminal e dirigente da PJ, então no início de uma longa carreira nesta polícia.

Era um dia como os outros, não fosse isto: “A meio da tarde, tocou o telefone. Do outro lado da linha, uma voz feminina a dizer que era da parte da dona Amália, por causa de um postal que tinha recebido para prestar declarações. Na altura não existiam os actuais meios de comunicação e as pessoas eram convocadas por postais dos CTT. Pedi que me lesse o número do processo que constava do postal, vasculhei no monte que estava em cima da minha secretária, constatei que a Amália não tinha comparecido e que já era a segunda vez que faltava”. Do outro lado da linha, perguntaram se ele estava a perceber que Amália era esta. Sinceramente, não. “É a dona Amália, a fadista”. No meio de tanta papelada, o agente não tinha associado o nome à pessoa. De repente, o caso tinha mudado de figura. A dona Amália, explicou a amável interlocutora, andava um pouco afanada e pedia se não era possível ir a PJ à sua casa em vez de ser ela a deslocar-se “adoentada” à PJ.

“Ultrapassadas as dificuldades no acerto de agendas, que me fizeram desconfiar da doença, lá ficou a inquirição marcada para uns dias depois na casa da dona Amália”. Que contas teria a diva a esclarecer com a PJ? Vamos lá ver: “O auto de notícia da PSP referia terem sido chamados a casa da queixosa, de madrugada, por ali ter sido encontrado um indivíduo, estranho à família, a dormir num dos quartos da residência”. Não era propriamente um caso para o comissário Maigret, ainda assim, com o seu mistério e, sem dúvida, alguma perplexidade. “Um estranho a dormir numa cama da nossa casa, sem ser convidado, não é coisa que se veja todos os dias”. Muito menos de madrugada. “Na data acordada, bem aperaltado como era meu uso, meti-me no 20, eléctrico que ligava a Gomes Freire ao Cais do Sodré e tinha paragem na rua de São Bento, mesmo à porta do meu destino”. Tocou à campainha. Entrou. Junto com Amália, só habitavam mulheres, que tratavam de si e das suas coisas.

Uma destas senhoras, disse ao agente: – A dona Amália manda perguntar se não se importa de falar com ela no quarto? Convenhamos que o pedido não era exactamente convencional. “Os meus trinta e poucos anos arrepiaram-se, mas serviço é serviço. Entrei por ali adentro e fui desaguar num quarto onde a Amália se encontrava, deitada na cama, acompanhada por outras senhoras”. À sua entrada, Amália disparou, com o seu jeito desarmante: – São todos assim lá na Polícia? Se calhar fizemos mal em não ir lá!

A diva disse-lhe para se sentar junto a ela, na cama, batendo com a mão ao de leve nos lençóis, assinalando o seu lugar. O agente inteirou-se primeiro do seu estado de saúde, para quebrar o gelo, só depois foi ao assunto que o tinha trazido: um desconhecido apanhado a dormir que nem um anjo numa das assoalhadas da casa, com a roupinha dobrada na cadeira e os sapatinhos alinhados por baixo desta. Fora encontrado assim por volta das 05h30 por uma das das colaboradoras de Amália, que apanhou um susto de morte, apressando-se a acordar a dona da casa, para que testemunhasse a estranha ocorrência. “Lá arrumado era ele. Não fizémos barulho e chamámos a polícia, que o levou. O senhor agente já falou com ele? – perguntou Amália.

O agente Carlos Gomes já tinha efectivamente falado com o rapaz, que não cabia em si de vergonha e que parecia bom miúdo, reconstituindo o seu “crime” de lesa-quarto. O dito vinha de um jantar bem regado com uns amigos na Casa do Alentejo. Era daquelas pessoas que não podia beber, julgando que ia beber só um copinho. “Ficou desorientado e, ao passar aqui para a sua casa, subiu por um caixote do lixo e trepou à varanda que estava aberta. Depois encontrou o quarto e deitou-se”. O rapaz, que trabalhava num hotel de luxo de Lisboa, estava para lá de arrependido. Amália sorriu e disse ao agente que, por ela, o caso ficava por ali. E por aqui ficou. À saída, depois de se despedir, Amália ainda lhe disse: – Ó senhor agente, o rapaz será bom moço e trabalhador, mas não deve ser muito apurado da cabeça! Então o gajo com tanta mulher cá em casa foi-se deitar sozinho?”

Quem não se lembra de uma provecta senhora, com o mais cândido dos ares, óculos de massa grossa e uma cabeleira que fazia jus ao seu nome: Branca. A Dona Branca, como ficaria para sempre conhecida na enciclopédia portuguesa do crime, foi de certo modo pioneira no chamado esquema em pirâmide, à época (meados dos anos 80), o último grito da moda na categoria das burlas, onde muito boa gente depositou as suas economias a troco de juros astronómicos e visões esotéricas de enriquecimento instantâneo.

Quanto mais alto a “Banqueira do Povo” subiu, saindo da almofada do anonimato, maior foi o estrondo com que o seu esquema colapsou, como uma castelo de notas, caindo num vazio legal. Por sua causa, teve mesmo de ser criada legislação adequada, pois o seu esquema usurário ainda não tinha o devido enquadramento criminal. Com grande aparato mediático, a Dona Branca seria detida em 1984, ficando em prisão preventiva até ao seu julgamento, quatro anos depois, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa. A octogenária seria condenada a 10 anos de prisão efectiva por burla agravada, arrastando atrás de si uma imensa teia criminosa, da qual constavam 68 arguidos. Destes, 43 viriam a ser condenados em 1989, junto com a cabecilha, após um ano de julgamento. A Banqueira do Povo não se escapou da prisão, mas o mesmo não aconteceu com muitos dos seus cúmplices, condenados pelo mesmo crime, entre eles, o seu advogado, que por altura da sentença se encontrava num desses paraísos para onde, então como agora, fugiam os condenados: a chamada parte incerta.

O advogado de Dona Branca era conhecido pelo seu baixo índice de escrúpulos, uma notória capacidade para a burla, já que foi peça fundamental no crime, e pelos seus dons adivinhatórios, pois conseguia saber sempre antecipadamente quando estava para ser detido, razão pela qual passou ser conhecido, entre polícias e ladrões, como o “Sombra”. De corpo ausente, portanto, tinha sido condenado a oito anos de prisão.

Em finais dos anos 80, estava o agente Carlos Anjos, hoje um conhecido comentador televisivo na área do crime, a fazer o seu debute na PJ. Fora então colocado numa equipa, constituída em maioria por jovens, razão pela qual os mais velhos da casa chamaram brigada do “Cartão Jovem”, outra novidade nacional. Eis que um dos jovens agentes de 3ª classe desta brigada, recebe do único informador que tinha uma dica de primeira classe. O “Sombra”, na clandestinidade que o caracterizava, tinha regressado a Portugal e aberto escritório no Bairro Alto, na Travessa da Queimada. Havia que averiguar uma informação deste calibre. Embora, segundo escreve Carlos Anjos, “até àquele momento, nunca nenhum de nós três havia sequer ouvido falar daquele indivíduo. Mas todos conhecíamos o caso Dona Branca e, se o senhor se tinha ´pirado`para o Brasil com uma pena de oito anos de prisão às costas, é porque havia de ocupar uma posição importante na organização”. O informador disse igualmente que “se fôssemos ao tribunal buscar mandados de captura, o advogado seria imediatamente informado do facto e abandonaria o país o mais rapidamente possível”. O seu epíteto não era obra do acaso.

“Com toda a excitação que o caso gerava, montámos, com todos os cuidados, umas vigilâncias rudimentares num local muito difícil, uma rua estreita, onde não havia qualquer possibilidade de estacionar o carro e onde qualquer movimento errado seria a morte do artista. Contudo, rapidamente constatámos que o quotidiano daquele escritório se resumia a um corrupio de gente pouco recomendável a entrar e a sair a seu bel-prazer, pelo que era muito difícil identificar o nosso alvo sem darmos nas vistas. É bom recordar que, à data, os meios tecnológicos disponíveis para uma operação deste tipo deixavam muito a desejar, de resto, não há como esconder, a condizer com o nível de experiência dos seus operadores”.

A todos os títulos, aquela operação de vigilância ficou num beco sem saída, a precisar de um improviso à portuguesa. “Foi planeada uma intrincada operação de captura do meliante, assente na indispensável colaboração da Maria de Lurdes, Milú para os amigos”. A Milú era uma funcionária administrativa da PJ, a quem eles pediram que telefonasse para o escritório/sombra. “Com a sua voz mais sensual, perguntava pelo senhor advogado, dizendo que queria falar com ele. Se a secretária do advogado lhe passasse o telefone, ela desligaria e ligaria de imediato para nós pela rádio – ao tempo, os telemóveis eram coisa só vista no Espaço 1999 -, transmitindo-nos a informação de que o ´pássaro`estava na gaiola”. Pois bem, o pássaro estava mesmo na gaiola. Alertado por aquela estranha chamada, preparava-se já para voar, com a sua pasta na mão. “Foi detido ali mesmo, à porta do seu novo escritório”. A gaiola, aliás, estava igualmente bem composta de outras aves que, aproveitando a detenção da ave mais procurada, “se haviam posto ao fresco”.

Carlos Anjos, que seria inspector e inspector-chefe da PJ, igualmente ligado às suas representações sindicais, recorda que deixaram o “Sombra” nos calabouços na Gomes Freire, indo logo de seguida “ao Tribunal da Boa-Hora recolher os mandados de captura, para conduzir o homem à cadeia sem mais. Quando dissemos ao funcionário o que íamos fazer, o homem riu-se na nossa cara, dizendo-nos que era impossível prendê-lo”. Mas o Sombra já não era a sombra que era.

Grande Porto, algures na viragem do milénio. Há muito que durava uma investigação de um grupo que se especializara em assaltos a carrinhas de transporte de valores. Um grupo violento, fortemente armado, que não hesitava em fazer uso das armas e atirava para matar. João M. Alves de Oliveira, agente/inspector, mais tarde coordenador de Investigação Criminal e director do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais (IPJCC), integrava então a Secção Regional ao Banditismo da Directoria do Porto. Não sabendo, este grupo estava sob a mira da PJ fazia meses. “Depois de uma longa e árdua investigação, estávamos já muito conhecedores do seu modo de actuação, composição,reais identidades de cada um dos seus elementos, endereços, situação familiar, papel que cada um desempenhava, entre outros aspectos úteis”. Tinha chegado a hora. “Como ditam os bons costumes, madrugada alta lá demos início aos trabalhos. Porfiou-se no terreno e, já noite dentro, conseguiu-se saber por onde estavam”.

Ilustração: Alex Gozblau

Conhecendo as rotinas específicas de cada um, tornava-se menos difícil a tarefa. “Um deles, tinha o hábito de ir com a mulher para um conhecido motel, situado numa das saídas da Invicta, em direcção a Braga”. Um daqueles motéis drive-in, com mais artefactos que uma sex-shop. Cumpriria o casal o seu fétiche nessa noite? Efectivamente. Apurou-se “que ela tinha feito reserva de uma suite, deslocando-se para lá no seu Smart, à época veículo muito desejado por uma certa ideia de prestígio e sinal ´fashion`que tinha associado”. Dois num Smart é uma multidão. Das duas, uma: o perigoso assaltante já lá estava ou ia lá ter. Já à data a PJ se debatia com o velho problema: muito trabalho e poucos meios. “Concluímos que uma equipa de três elementos conseguiria dar conta do recado”. À parte do narrador, o trio era constituído por um inspector mais velho, entretanto falecido, e por um “rookie”, que hoje é juiz, de alcunha “Padre” por ter sido seminarista.

Chegados à recepção do estabelecimento, havia que confirmar a presença do suspeito. Mas uma “concierge” novata, relutante em colaborar, não estava a facilitar a operação. Que chamasse o chefe, sff. E o chefe lá veio. Só que não era um chefe. Era um “chef” de cozinha, equipado a rigor. Com elevado sentido cívico e a suar as estopinhas, o chef-chefe acompanhou os agentes com a chave-mestra. Lá de dentro, a música estava altíssima. Abriu-se a porta com cuidado. “Pire-se já!” – disseram ao chef. Quando olharam para trás, ele já não estava lá. Avançaram de armas em punho, como fazem os polícias. As circunstâncias não eram para menos. Era muito provável que o suspeito estivesse igualmente armado. “Numa acção policial deste tipo, os níveis de tensão são naturalmente elevados, sendo decisivo o bom trabalho de equipa. Só isso permite que confiemos as nossas costas uns aos outros”. A música alta oferecia cobertura às suas movimentações. Numa sala com piscina, ninguém. No quarto, ninguém. A casa de banho tinha a luz acesa.

“Ao assomar à entrada da casa de banho, deparei-me com a mulher do suspeito junto ao espelho. Estava completamente despida e com uma barriguinha própria de alguns meses de gestação. Ao ver-me de arma apontada começou a gritar desabridamente, numa reacção de notório descontrolo emocional”. A mulher tinha tomado o polícia por um ladrão. Não se excluiu “a possibilidade de ali entrar em trabalho de parto”. Pediu-lhe que indicasse onde estava o marido e que vestisse o roupão que estava sobre a cama. Os outros dois agentes estavam já com o suspeito dominado.

E eis que o agente João Oliveira se depara com uma visão que para sempre ficou na sua memória. Os agentes não eram propriamente altos. Já o detido tinha a altura de um poste e a largura de um armário. Já vinha algemado, com as mãos atrás das costas, como é de regra. Os três formavam um “galheteiro humano”, com o seu toque de picante. “Mesmo à frente dos meus olhos, um inacreditável e hilariante quadro”. O detido estava em nu integral. Ou melhor, quase. “Seguro por um cinto, ostentava pendurado um falo de dimensões extraordinárias, porquanto quase lhe roçava os joelhos”. Tinha chegado o momento mais difícil da operação: conter o riso. E, pior ainda, desaparelhar o instrumento, tarefa atribuída de pronto ao mais novato dos três, claro. A sua mulher, mais familiarizada com os mecanismos, ofereceu-se para a missão. Para usar uma expressão aeronáutica, foi como se retirasse um Boeing 747 da pista, deixando lá um Cessna, mais envorgonhado que um asa-delta.

A inspectora-chefe Carla Pinto está ao serviço da PJ desde 2003. Em Abril de 2010, integrava a equipa de prevenção dos homicídios da Directoria do Norte, chamados a Valongo para uma “situação de homicídio qualificado na forma tentada”. Descrição preliminar: “Um indivíduo entrara num armazém para furtar sucata e havia sido baleado, apresentando múltiplos orifícios na coxa esquerda e femoral, condizentes com disparo de uma espingarda caçadeira”. Nada que os agentes já não tivessem visto. Entre dores lancinantes, “a vítima, à data com 42 anos de idade, relatou que havia entrado no armazém repleto de sucata através de uma abertura existente entre o telhado e a parede. Ao aceder ao interior do espaço tocou num fio e, de imediato, sentiu uma dor intensa na perna que associou ao disparo de uma caçadeira”. Certo. O estranho foi “não se ter apercebido da presença de alguém no interior do armazém”.

Encontrar o 'MacGyver' de Valongo foi mesmo a parte mais fácil desta investigação. Inspectora-chefe Carla Pinto

Nesta parte, o incauto assaltante tinha razão. Só no dia seguinte, com a luz do dia, se aclarou igualmente este caso. O ladrão de sucata tinha entrado numa verdadeira armadilha. A aparente desorganização no armazém fora meticulosamente planeada. “Todo aquele espaço havia sido armadilhado pelo seu proprietário, de forma a criar aos assaltantes um único ponto de entrada E no armazém. Nesse exacto local, do lado interior, existia um engenho armadilhado que disparou após ser despoletado o ´gatilho`, presumivelmente accionado pelo fio que a vítima tocou”. Aquele armazém, era uma mortífera caixa de surpresas. “Enquanto percorríamos o espaço, detectámos várias outras armadilhas”. Do chão ao tecto, da cabeça aos pés. “Junto ao chão, sob umas tábuas de madeira existentes à entrada do armazém, o proprietário tinha colocado um telemóvel previamente programado, o qual por pressão efectuaria uma chamada para o seu número, alertando-o para a existência de estranhos no interior”.

No tecto, “havia sido colocada uma placa em ferro/aço, suspensa com recurso a um cabo de aço e libertada através de um ´fio de tropeçar`, a qual estava desactivada”. Em baixo, “foi ainda localizado um artefacto construído de verga de ferro/aço, composto por uma barra, na qual foram soldados diversos elementos mais pequenos e aguçados, cujo proprietário referiu ser para perfurar pneus de viaturas”. Porém, “tal objecto apenas poderia infligir ferimentos perfuro-contundentes nos pés de quem por ali entrasse”. Na escada de acesso ao primeiro andar do armazém, “foi colocado um espigão em aço isolada, ligado a um cabo eléctrico com apenas uma fase que, ao ser pressionado faria contacto com o condutor eléctrico e originaria a consequente descarga que, em última análise, poderia levar à electrocução do intruso”.

Encontrar o “MacGyver” de Valongo foi mesmo a parte mais fácil desta investigação. O proprietário do armazém, septuagenário, “não mostrou qualquer arrependimento nem receio pelo perigo que criou”. Na sua detenção foram apreendidas “três espingardas caçadeiras, embora tivesse quatro manifestadas em seu nome, inúmeras munições e cartuchos, um redutor de calibre e um aparelho de visão nocturna”. Seis anos depois, com 81 anos, seria condenado “pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada”. E como tentou...

Se uma pessoa quiser chamar Cornetto ao seu filho, a lei não permite. Mas, quando é para dar nome a uma pastelaria, não há limites. Num bairro recente de Benfica (à data deste acontecimentos, década de 80) abriu uma pastelaria que se chamava Cem Nomes.

Não muito longe, ficava a residência de José Marques Vidal, histórico director-geral da PJ, entre 1985 e 1991, onde vivia com a sua mulher e a sua filha, ainda bebé. O casal tinha o hábito de frequentar outra pastelaria. Um dia, a sua mulher, levou a filha e foi experimentar a novidade do bairro.

“É suposto o director de um departamento policial ser arguto e observador, de espírito em permanente alerta e atento aos pequenos pormenores, por vezes essenciais para o êxito de uma investigação. E, se possível, usar cachimbo ao melhor estilo Maigret na criação de Simenon, e boné no toutiço com a displicência de um Sherlock Holmes, em conformidade com a imaginação de Conan Doyle. Se eu, na altura director-geral da Polícia Judiciária, podia na aparência passar pelo estereótipo desenhado por usar cachimbo e boné, na realidade não tinha as virtudes que ao policial e investigador se exigiam. Não era vigilante, nem atento a pormenores”. O mesmo não se podia afirmar da sua mulher, mesmo com uma criança ao colo.

A estreia na pastelaria Cem Nomes não foi propriamente recomendável. A mulher de Marques Vidal tinha ficado impressionada, sim, mas pelas piores razões. “Relatou-me em pormenor que mal entrara, duas senhoras de meia-idade que se encontravam por detrás do balcão a fixaram com manifesta hostilidade, como se a sua presença as molestasse, quedando hirtas a bichanar em surdina qualquer coisa que não conseguiu apreender. Minha mulher deve ter deixado transparecer na face o desconforto que a situação criara”. Veio então um homem “de presença agradável” atendê-la. Ela pediu uma sanduíche de queijo e uma bica.

“O homem trouxe-lhe a sanduíche com uma grossa fatia de queijo e brindou-a com um largo sorriso – parecia o único com à-vontade no ambiente de constrangimento que se criara -, ao mesmo tempo que sussurrou com ar divertido: – A senhora esteja serena, que nós nunca lhe faremos mal, nem a si nem à bebé”. A esposa de Marques Vidal abandonou o local assim que pôde. Ao fim do dia, quando o então director-geral da PJ chegou a casa, apresentou-lhe as suas suspeitas. Aquela pastelaria tinha coisa. “Duas senhoras mesmo com ar de burguesas e não de empregadas, o homem sem aspecto de comerciante”. Pensando bem, “quase que jurava que uma E delas era uma colega da sua irmã mais velha que trabalhava nos TLP, e da qual ouvira dizer que andara metida nas histórias das FP-25; que os olhares que elas deitaram eram explicitamente hostis; que a fatia de queijo que o homem lhe servira era grossa, bem fora das talhadas, transparentes de tão finas, servidas normalmente nos cafés, indício seguro da inexperiência de quem a cortara; e que, para além do mais, o homem tinha uma tez muito pálida, indicativa de que deixara a cadeia há pouco tempo”. Por junto, tinha suspeitas fundadas que se tratavam de pessoas ligadas às FP-25.

No dia seguinte, Marques Vidal resolveu tomar um café naquela pastelaria. “O homem não estava e uma das senhoras serviu-me. Notei que evitava fitar-me nos olhos e, ao poisar o pires na mesa, as mãos lhe tremiam intensamente”. Cordialmente, o director-geral da PJ despediu-se, desejando-lhes um bom dia. Chegado à Gomes Freire, “telefonei ao doutor Orlando Romano, a dirigir a DCCB (Direcção Central de Combate ao Banditismo), que visse o que se passava”. Pouco tempo depois, Orlando Romano, outro histórico da PJ, ligou-lhe de volta. O homem da pastelaria “era membro das FP-25, deixara há pouco tempo a cadeia, uma das senhoras era mulher dele e a outra casada com o sócio, simpatizante da organização terrorista”. Bastava, aliás, reparar num pormenor, que não era pequeno, disse-lhe Orlando Romano: “para topar os artistas bastava atentar ao nome do café, Cem Nomes, o número de terroristas a aprisionar quando foram emitidas as ordens de captura”.

Ricardo Tecedeiro tem uma longa carreira na PJ, onde se encontra desde 1988. É o actual director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira. Foi na Madeira, que este estranho caso aconteceu, em 2001. Na altura, os crimes de utilização indevida de cartões de crédito não eram o prato do dia. “O suspeito exercia funções de segurança num hotel do Funchal e, durante a noite, visitava o back-office, copiando os dados dos cartões de crédito dos clientes”. Utilizando o computador do hotel, desatava a fazer compras online com os cartões de crédito alheios. Um computador aqui, uma impressora acolá, um scanner ali, uma televisão topo de gama, um aparelho de DVD e filmes e mais filmes e mais filmes, tudo entregue em casa dos pais, que não imaginavam em que ramo de actividade se encontrava o filho e muito menos o material que ele comprava. Que adorava filmes, não havia como negar.

Foi mais fácil capturar o suspeito do que levá-lo a confessar onde se encontrava o stock da sua burla. “Devo reconhecer que não foi de forma espontânea que este indivíduo revelou o local de destino do material em falta, mas acabou por fazê-lo”. O material, disse a contragosto, estava no apartamento da sua namorada, mas ela tinha ido a uma consulta médica a Lisboa e logo por azar ele não tinha a chave. É preciso dar desconto, às vezes de 100 por cento, à versão que apresenta um burlão. Com as pernas a pesar toneladas, o dito acompanhou os agentes ao suposto apartamento da namorada. Depois de muita insistência a tocar à campainha, lá veio ela à janela, muito surpreendida e algo desgrenhada. “Identificámo-nos e insistimos que abrisse a porta de entrada de imediato para falarmos, esclarecendo ainda que estávamos acompanhados do seu namorado”. Por estranho, o suspeito parecia tão surpreendido quanto a inquilina da casa.

Os agentes encontraram a maior parte do material adquirido pelo burlão e ainda um elemento extra, escondido na arrecadação: um indivíduo com um ar bastante assustado em trajes menores. Quem era, senhora inquilina? Um amigo, senhor agente. Temendo uma reacção violenta da parte do namorado traído, os agentes procuraram sossegá-lo. O que era perfeitamente desnecessário. O nosso burlão tinha ficado impávido e sereno com a descoberta de um homem na casa da namorada. A sua preocupação eram os filmes. Percorria um por um, todos os DVD´s da sua colecção, para ver se não estava nada em falta. O que até foi bom. Poupou imenso trabalho à polícia. Por estes crimes, o homem cumpriu pena de prisão. Que não lhe serviu de emenda.

Anos depois, seria de novo preso, de novo por burla, desta vez num esquema de telemóveis. Com o dinheiro das fraudes, tinha montado uma autêntica sala de cinema, com uma cadeira especial, com lugar para refrigerante e para as pipocas. Tinha centenas e centenas de DVD´s. E acabou outra vez na prisão. Como num filme. Ou, aliás, como num livro.

