O homem acusado de ter baleado mortalmente o ator Bruno Candé, em julho do ano passado numa rua de Moscavide, em Loures, foi hoje condenado a 22 anos e nove meses de prisão.

Homem acusado de matar Bruno Candé condenado a mais de 20 anos de prisão

O homem, de 76 anos, estava acusado do crime de homicídio qualificado de Bruno Candé, 39 anos, ocorrido em 25 de julho de 2020 e agravado por ódio racial.

Nas alegações finais, o Ministério Público (MP) pediu uma pena não inferior a 22 anos de prisão efetiva para o arguido.

Homenagem a Bruno Candé recorda último episódio de um problema de "há muitos séculos" Bruno Candé, de 39 anos, foi baleado em 25 de julho por outro homem, de 76 anos, em Moscavide, no concelho de Loures, distrito de Lisboa.

O MP alertou para a postura do arguido, referindo que, durante as sessões de julgamento, demonstrou "indiferença" relativamente ao crime. Em 13 de maio, na primeira audiência do julgamento, o homem confessou o assassínio ao dizer ter disparado seis tiros contra o ator Bruno Candé.





