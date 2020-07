Paula Lebre perdeu a filha em maio, assassinada por um colega de mestrado.

Crime em Moscavide. Mãe de Beatriz Lebre reage à morte de Bruno Candé

A brutalidade da morte de Bruno Candé Marques - morto à queima-roupa com quatro tiros, este sábado em Moscavide, Loures -, alegadamente por motivações racistas, levou a mãe de Beatriz Lebre a publicar uma mensagem nas redes sociais, criticando a forma como as mortes por motivações machistas e racistas são tratadas em Portugal.

Na mensagem, que foi partilhada por algumas figuras públicas portuguesas, como Nuno Markl, Paula Lebre fez alusão à desculpabilização dos agressores, dirigindo-se indiretamente, àqueles que dizem que em Portugal não há racismo, nem machismo.

"Neste país, não racista e não machista, tem de se encontrar qualquer falha, qualquer imperfeição, qualquer pecado no comportamento da vítima que tenha originado o seu próprio homicídio por um agressor (...) Foi o que aconteceu com a minha filha Beatriz Lebre nas primeiras notícias, antes de a conhecerem", escreveu.





Beatriz Lebre, de 23 anos, foi morta por um colega de mestrado, Rúben Couto, 25, em maio deste ano. Natural de Elvas, a estudante de Psicologia numa universidade de Lisboa, estava desaparecida desde 22 de maio.

A ausência da jovem foi comunicada, na altura, à PSP pela família, que vive no Alentejo e que estranhou não conseguir contactar com a jovem.



A Polícia Judiciária foi chamada a investigar o caso e encontrou, na residência da jovem, um cenário compatível com homicídio, incluindo vestígios de sangue. Os indícios recolhidos foram considerados suficientes para deter um colega da vítima, Rúben, que confessou o crime.



O corpo de Beatriz foi encontrado a 29 de maio, no Tejo.

O crime terá sido cometido por ciúmes. O suspeito, Rúben Couto, que se encontrava preso a aguardar julgamento, foi encontrado morto, a 6 de julho, na sua cela, no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

O Bloco de Esquerda (BE) de Loures exigiu que todos os pormenores e motivações do crime sejam devidamente apurados.

“O assassinato de Bruno Candé Marques choca-nos profundamente e obriga-nos a todos, enquanto sociedade, a refletir sobre como foi possível acontecer em plena luz do dia no centro de Moscavide”, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, avançou a concelhia do BE, citada pela agência Lusa, endereçando condolências à família e amigos.

À margem de uma conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi hoje questionado sobre a abertura de um inquérito sobre este crime, ao que respondeu que a Polícia de Segurança Pública (PSP) “deteve, de imediato, o alegado responsável” pelo crime de homicídio.

“As autoridades judiciárias tomarão as suas decisões relativamente a um crime que vivamente repudiamos”, afirmou Eduardo Cabrita.

No sábado, a família de Bruno Candé Marques exigiu "justiça célere e rigorosa" perante um crime que considerou "premeditado e racista".

Com Lusa

