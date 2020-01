A situação afeta os pequenos alunos do jardim-de-infância e 1º ciclo do estabelecimento de Pousa que possui condições "degradantes".

Crianças têm de levar mantas para se aquecerem do frio numa escola em Barcelos

As 80 crianças que frequentam a Escola de Pousa, em Barcelos, têm de levar mantas de casa para se aquecerem do frio, que “entra por todos os lados” nos edifícios deste estabelecimento escolar.

A situação que afeta os pequenos alunos do jardim-de-infância e 1º ciclo foi denunciada à Lusa por Cristiano Coelho, presidente da Associação de Pais desta escola que aguarda obras “há mais de 15 anos” e “não há meio” de se realizarem.

Atualmente, vinca este pai, as condições deste estabelecimento de ensino são “degradantes e inacreditáveis”.

Cristiano Coelho contou, citado pelo Jornal de Notícias, que em novembro passado, num dia em que fez muito frio, houve 32 alunos que ficaram em casa, com sintomas de febre e constipação. Houve uma criança que quase entrou em “hipotermia”.

Chove dentro do jardim-de-infância

As queixas continuam, desta vez feitas por Gilda Fernandes, outra representante da Associação de Pais da Escola de Pousa.

Quando chove é preciso colocar baldes no edifício do jardim-de-infância para “aparar” a água da chuva que “entra sem pedir licença”, conta esta representante citada pelo Observador. Além da cobertura deste edifício ser de amianto.

Outra das queixas refere-se às casas de banho da escola que estão tão más, “são do terceiro mundo” que muitas crianças se recusam a usá-las, vinca Gilda Fernandes. “São casas de banho que metem medo, só vendo se acredita”, diz.

Para a Associação de Pais a escola precisa de uma intervenção “de fundo”.

Falta disponibilidade financeira

Perante todas estas más condições em que as crianças tem viver durante o horário escolar, os representantes da Associação de Pais decidiram organizar uma manifestação para o próximo dia 29 de janeiro, em frente à escola. Já no fim-de-semana passado colocaram faixas negras no gradeamento do estabelecimento em sinal de alerta e protesto.

As obras na escola avançarão “logo que exista disponibilidade financeira por parte do município”, declarou a Câmara de Barcelos à Lusa, salientando que o projeto para a empreitada de requalificação “está pronto” e tem um valor base de 967 mil euros, acrescido de IVA.

