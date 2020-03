Medidas seguem o que já foi feito para voos com origem na China e foram anunciadas depois de dois casos terem testado positivo na região do Porto. O caso já confirmado teve origem em Itália.

Covid-19. Voos de Itália para Portugal vão ter mais vigilância

Os voos de Itália com destino a Portugal vão passar a estar sujeitos a medidas de prevenção especiais, seguindo o que já é feito na China.

O anúncio foi feito pela ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, em conferência de imprensa, esta manhã, em Lisboa, depois de terem sido testados com resultado positivo dois homens na região do Porto. Um deles, um médico de 60 anos, já foi confirmado com a infeção ao novo coronavírus. O homem esteve no norte de Itália, de férias, e começou a ter sintomas a 29 de fevereiro.

Face a estes primeiros casos em território nacional, os voos provenientes de Itália ficarão sujeitos à rastreabilidade de passageiros à semelhança do que acontecia com os vindos de território chinês.

“Neste momento, foi já tomada a decisão de aplicar [o rastreamento] aos voos que são provenientes de áreas afetadas, já o tínhamos feito relativamente aos voos provenientes da China. Vamos alargar essa medida aos voos provenientes da Itália", explicou Marta Temido, acrescentando que se trata da "aplicação de uma rastreabilidade de contactos"

Haverá também, disse ainda, "um reforço da informação dos provenientes dessa região”.