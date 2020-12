Tal como na Alemanha e na França, também o governo português se prepara para começar a vacinar ainda este ano.

Covid-19. Vacinação em Portugal começa a partir de 27 de dezembro

A vacinação contra covid-19, em Portugal, deverá começar mais cedo que o previsto e ainda este ano. Segundo anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, entre 27 e 29 de dezembro o país vai vacinar as primeiras pessoas.



As datas estão alinhadas com o que está a ser definido por vários outros países europeus e com o pedido da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Lyen, para que os 27 Estados-membros da UE comecem a vacinação ao mesmo tempo.

Esta antecipação de datas prende-se, como explicou a ministra portuguesa da Saúde, com a previsão de que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado e que as primeiras doses de vacina poderão chegar a Portugal no dia 26.

No primeiro lote de vacinas contra a covid-19, o país receberá 9.750 doses, da farmacêutica Pfizer, que serão destinado aos profissionais de saúde.

"Estamos a ultimar o processo de seleção do grupo que vai ser vacinado com este primeiro lote nestes primeiros dias de vacinação. Este grupo respeitará as prioridades clínicas definidas e, face à dimensão deste lote, será focado na componente profissionais de saúde, na medida em que são aqueles que, na primeira linha, nos poderão ajudar melhor a proteger os restantes", explicou Marta Temido.



Em janeiro prevê-se que cheguem mais 300 mil doses, que serão distribuídas de acordo com as "prioridades clínicas definidas" para a primeira fase da vacinação. Recorde-se que esta deverá durar até abril, a implica a vacinação de 950 mil pessoas, dos chamados grupos prioritários: pessoas com mais de 50 anos, e patologias associadas - como doenças cardíacas, coronárias, insuficiência renal ou doenças respiratórias - , utentes e trabalhadores de lares, profissionais de saúde e forças armadas e forças de segurança.

As vacinas serão ministradas, pelo SNS, através de rede de Centros de Saúde.









