O Presidente da República agradeceu aos portugueses, apelando a mais resistência até abril, pois o confinamento geral vai durar até lá.

Covid-19. “Temos que sair da primavera sem mais um verão e um outono ameaçados”

Marcelo Rebelo de Sousa recordou as “duas semanas difíceis” que Portugal acaba de passar e pediu mais paciência pois o confinamento geral irá continuar até final de março para que Portugal possa regressar a uma situação pandémica controlável.



“Agora é claro. Temos que sair da primavera sem mais um verão e um outono ameaçados, em vida, saúde, economia e sociedade”, vincou o presidente da República portuguesa numa comunicação ao País esta noite. Para Marcelo é preciso “assegurar que a Páscoa, no início de Abril, não será a causa de mais uns meses de regresso ao que vivemos estas semanas”.

Até lá impõem-se o confinamento, que como realçou já começou a dar resultados nestas duas semanas, em que os internamentos e mortes desceram bem como as infeções. Mas não chega.

"Temos de manter o estado de emergência e o confinamento, como os atuais, por mais quinze dias, e, apontar para prosseguir março fora no mesmo caminho, para não dar sinais errados para a Páscoa", defendeu.



Descer curva até à Páscoa

“Temos, até à Páscoa, que descer os infetados para menos de dois mil, para que os internamentos e os cuidados intensivos desçam dos mais de cinco mil e mais de 800 de agora para perto de um quarto desses valores e descer também a propagação do vírus para números europeus”, vincou Marcelo Rebelo de Sousa salientando que depois há que manter "estabilização duradoura e sustentada".

"Temos de, durante essas semanas, ir estudando como, depois da Páscoa, evitar que qualquer abertura seja um novo intervalo entre duas vagas", perspetivou referindo-se a um futuro desconfinamento.

Marcelo sublinhou que os portugueses compreenderam o atraso das vacinas, e que em abril a vacinação terá de ser mais intensa e mais rápida para se conseguir manter o plano de vacinação previsto.

Quanto aos apoios do Luxemburgo, França e Alemanha no combate à pandemia em Portugal, o presidente da República disse que "os portugueses compreenderam que o apoio europeu é simbólico" e que "numa verdadeira união europeia ninguém deve esquecer ninguém". E "o povo português compreendeu que os responsáveis pelos desvios de vacinas iam ser penalizados", disse referindo-se aos casos de aproveitamento e de vacinação indevida.

Dias dramáticos

Para trás ficam duas semanas muito difíceis "mas terminaram melhor do que haviam começado", declarou o presidente. "Começaram com números de infeções e mortos dos piores da Europa e do mundo", com uma "pressão elevadíssima nas estruturas da saúde" e "notícias pontuais de favoritismos nos desvios de vacinas, sentimentos divididos quanto a apoios europeus". Marcelo Rebelo de Sousa disse que "foram dias pesados para todos, dramáticos para bastantes”.

Mas que se conseguiu já "descer o número de infeções diárias de 15 ou 16 mil para sete ou oito mil", mas que isso não chega. É preciso diminuir muito mais.

Até ao desconfinamento "há que continuar a apoiar as pessoas que social e economicamente sofrem nestas semanas de sacrifício". No final do discurso, o presidente declarou que quer "dar esperança aos portugueses" e dirigindo-se à população frisou. "Vós portugueses são a única razão de ser de termos orgulho em Portugal".

