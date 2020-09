Das 571 pessoas internadas no país, 114 são idosos provenientes dessas estruturas.

Covid-19. Surtos em lares são os que mais preocupam autoridades portuguesas

Os surtos de covid-19 em lares continuam a ser o principal foco de preocupação.

A Ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta quarta-feira, 23 de setembro, que os surtos em estruturas residenciais de idosos são os que "mais preocupam", devido à "vulnerabilidade das pessoas" que aí vivem.

Atualmente há 44 surtos ativos em lares de idosos em Portugal, com o Norte a liderar. Nesta região, segundo a ministra, contam-se 17 estruturas afetadas, seguindo-se 23 em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e outras duas no Alentejo.

"São abrangidos por estes surtos 74 unidades, onde há 705 utentes positivos. Destes 705 utentes positivos, 114 são pessoas que estão internadas", referiu.

Esta quarta-feira estavam hospitalizadas 571 pessoas, mais 25 que ontem.

Para a Ministra da Saúde essa é, por isso, a situação que merece a "maior atenção", por parte do governo, com foco particular nos lares com características funcionais, de estrutura e organização mais problemáticas.

