Covid-19. Sobe para cinco o número de infetados em Portugal (Actualizado)

Portugal

Ana TOMÁS

Há mais três casos positivos de Covid-19 em Portugal. A RTP avança que há mais um caso de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Trata-se de um homem de 40 anos que também esteve em Itália nos últimos dias e que está agora internado no Hospital de São João no Porto.

Mas há outros dois casos. Um deles é um homem de 60 anos de idade, que está internado no Hospital de São João, e o outro um homem de 37 anos, que está a ser acompanhado no hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Ambas a situações têm "ligação a caso confirmado", refere a DGS em comunicado.

São assim já cinco os casos confirmados de infeção por coronavírus em território português. Há ainda um tripulante português do navio de cruzeiro Diamond Princess que está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção. O seu colega Adriano Maranhão, que também tinha sido internado num hospital daquele país, depois de quase um mês de quarentena no navio, foi o primeiro caso conhecido de um português infetado com o Covid-19. Já está curado e teve esta semana alta hospitalar.

Até dia 1 de março Portugal tinha um total de 85 casos suspeitos identificados e zero confirmados. Na segunda-feira, 2 de março, foram confirmados os dois primeiros casos positivos.

Eventos públicos avaliados

A 28 de fevereiro, antes ainda dos casos confirmados, a DGS pediu uma avaliação de risco à organização, alteração, adiamento ou cancelamento de eventos "que juntem um grande número de pessoas ao mesmo tempo no mesmo lugar".

A avaliação deve ter em conta as recomendações mais recentes das autoridades nacionais e internacionais, o risco de exposição à doença dos participantes e que medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de propagação, segundo a DGS.

“A Direção-Geral da Saúde informa que à data, e seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, não existem restrições de viagens, comércio ou produtos e, portanto, a decisão de participar ou não em eventos públicos e eventos de massas pertence a cada cidadão”, lê-se na recomendação.



No entanto, algumas organizações já começaram a jogar pelo seguro e a cancelar por sua iniciativa os eventos.

Foi o que aconteceu esta terça-feira com os campeonatos internacionais de Portugal de badminton, que deveriam ser disputados entre quinta-feira e domingo, nas Caldas da Rainha, e que foram desmarcados, devido ao surto de coronavírus.

Também a ModaLisboa, cuja 54.ª edição decorre igualmente nesses dias, admitiu a possibilidade de fazer os desfiles “à porta fechada”, no caso de agravamento da propagação do surto de Covid-19 em Portugal.

Já a organização da Meia Maratona de Lisboa, agendada para dia 22 de março, divulgou que vai adotar algumas medidas preventivas de forma a minimizar o risco de contágio, mas para já não vai cancelar o evento.

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que se realiza de 11 a 15 de março, a mais importante feira do setor, em Portugal, mantém-se no calendário, sem alterações para já.



Empresas públicas têm 5 dias para elaborar planos de contingência

Apesar de ainda não haver restrições à realização de eventos, ao contrário de outros países, como França, as normas para as empresas públicas já são claras. Têm cinco dias úteis, a contar da passada segunda-feira, para elaborar planos de contingência para o surto de Covid-19, que assegurem o “normal funcionamento” dos serviços, “privilegiando o recurso ao teletrabalho”, refere o despacho publicado em Diário da República.

Os planos devem estar alinhados com as orientações da DGS, mas devem "conter ainda os procedimentos alternativos que permitam garantir o normal funcionamento de cada serviço ou estabelecimento, que sejam considerados os mais adequados face à respetiva natureza, atribuições e caracterização de postos de trabalho”.

O recurso ao teletrabalho é uma das medidas a privilegiar, exceto "por razões imperiosas de interesse público”.

Outras medidas a equacionar devem ser a “redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso”, a “suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em locais abertos ao público”; e a “suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formações à distância”.

Quarentenas pagas a 100%

Antecipando a necessidade de um cenário de isolamento laboral forçado, para conter a doença, o governo anunciou que os funcionários públicos e do privado receberão o ordenado por inteiro, caso fiquem de quarentena em casa.

A medida já tinha sido anunciada para os funcionários públicos, mas o governo confirmou hoje que será também aplicada aos trabalhadores do setor privado-

As eventuais quarentenas dos trabalhadores do setor privado, nessas circunstâncias, serão equiparadas à “baixa médica por internamento”, paga a partir do primeiro dia, o que implica que receberão uma cobertura de 100%, paga pela Segurança Social.