Covid-19. Seis mortos confirmados em Portugal

Morreu mais uma pessoa vítima de Covid-19, em Portugal, elevando para seis o número total de vítimas mortais causadas pela infeção do novo coronavírus.

Trata-se do primeiro óbito registado no Algarve, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, que avança 1020 casos positivos confirmados.

A quinta vítima, foi também anunciada esta sexta-feira, 20 de março. Era residente no concelho de Paços de Ferreira, tendo sido o autarca da localidade a confirmar o óbito, através da sua página do Facebook.

A quarta vítima de Covid-19 foi igualmente confirmada ontem pelo autarca de Ovar, cidade à qual foi imposta uma cerca sanitária, na terça-feira, e para qual foi declarado estado de calamidade, por terem sido verificados mais de 30 casos positivos na comunidade.

Há atualmente 7732 suspeitos e 9008 em vigilância, mantendo-se 24 cadeias de transmissão activas. Existem 850 pessoas a aguardar análise laboratorial.



Cinco casos foram estão recuperados e 5862 dados como negativo.

Subida no número de internados

Ontem Portugal registava 785 casos positivos e 89 internamentos, confirmando a estratégia das autoridades portuguesas de saúde de tratar a maioria dos casos - moderados e ligeiros - em casa.

No entanto, esta sexta-feira o número de pessoas internadas também voltou a subir, para 126 (mais 37), assim como as que estão nos cuidados intensivos - mais seis que ontem, num total de 26.

O Norte continua a acumular a maioria dos casos confirmados, com 506, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 361, o Centro com 106, o Algarve com 29 e o Alentejo com dois. Nas regiões autónomas, registam-se três casos nos Açores e um na Madeira. Nove estão no estrangeiro.

O número de infetados do sexo masculino é ligeiramente superior ao de infetados no sexo feminino - 514, no primeiro,por comparação com 506, no segundo.





