Com a crise pandémica e para evitar contágios, as praias portuguesas vão ter este ano um número máximo de banhistas permitido. Veja até quantas pessoas podem estar nas suas praias preferidas. E as novas regras de segurança.

Covid-19. Saiba qual a lotação da sua praia em Portugal

Paula SANTOS FERREIRA Com a crise pandémica e para evitar contágios, as praias portuguesas vão ter este ano um número máximo de banhistas permitido. Veja até quantas pessoas podem estar nas suas praias preferidas. E as novas regras de segurança.

Em Portugal, as idas à praia este ano vão ser diferentes, com novas regras, semáforos a indicar se ainda há vaga ou não no areal, tendo este lotação máxima de banhistas. A Figueira da Foz é a zona de praias com maior capacidade, onde podem estar até 51 mil pessoas. No Algarve, as praias de Faro e Montegordo são as maiores, com capacidade para 12600 banhistas.

A Agência Portuguesa do Ambiente já divulgou a capacidade máxima de pessoas por cada praia portuguesa de Portugal continental.

Praias do Algarve, do Tejo e do Oeste. Clique aqui para ver a lotação máxima de cada praia.

Praias do Norte, Centro e Alentejo. Clique aqui para saber a capacidade máxima de cada praia.

Antes de se deslocar até à praia pode ver através de uma aplicação no telemóvel InfoPraia se ainda tem espaço no seu areal. Clique aqui para ver.

Regras de segurança

Quanto às regras de segurança está em vigor um decreto lei que regula o acesso, utilização e ocupação das praias de banhos no contexto da covid-19.

Assim, este anos, a utilização cada guarda sol pertencente a grupos diferentes tem de estar a uma distância mínima de três metros do outro. Os toldos e colmos só podem ser alugados pelo período da manhã até às 13h00 ou da tarde, a partir das 14h00, e também têm de ter distâncias de três metros entre si. As barracas, metro e meio a separá-las. Entre cada utente, estes equipamentos têm de ser desinfetados.

Na praia banhistas de famílias ou grupos distintos devem manter a distância física de metro e meio de distância.

Os vendedores ambulantes das famosas bolas de Berlim ou outros produtos têm de usar máscara ou viseira e a sua circulação deve fazer-se preferencialmente, nos corredores de circulação de utentes da praia. Veja aqui o decreto lei na íntegra.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.