Covid-19. Quatro crianças infetadas num jardim de infância na Alemanha

Quatro crianças de um jardim de infância em Heinsberg, Alemanha, estão infetadas pelo Covid-19, anunciou sábado uma porta-voz desta cidade alemã ocidental, uma das mais afetadas pela epidemia do novo coronavírus neste país vizinho.

As crianças foram contaminadas pela sua educadora de infância, que também está doente. Para já, o estado de saúde destes meninos, cuja idade não foi especificada, não suscita preocupação, sentindo apenas “frio”, declarou a mesma fonte desta cidade que faz fronteira com a Holanda e fica a menos de 200 quilómetros do Luxemburgo.

A educadora de infância que contaminou as quatro crianças, na semana passada, também está doente, tendo sido contaminada pelo seu marido, o primeiro doente com Covid-19 nesta região Renânia do Norte-Vestefália, densamente povoada. Ambos estão internados no Hospital de Dusseldorf e o estado do marido é grave.

Este tornou-se no primeiro casal doente e terão contaminado e espalhado o novo coronavírus pela região que conta já com 20 casos registados nos últimos dias. É a região com mais casos de infeção na Alemanha, com 57 pessoas infetadas.

Doentes transmitiram vírus no Carnaval

O elevado número de casos em tão poucos dias é explicado pelo facto de o casal ter participado no famoso carnaval de "Kappensitzung", no dia 15 de fevereiro, no distrito de Langbroich-Harzelt, em Gangelt, Heinsberg. Aliás muitos dos doentes estiveram neste Carnaval ou contactaram com quem esteve.

Só aí poderão ter contactado com 400 pessoas. Os especialistas aplicaram uma fórmula para estudar a probabilidade máxima de contactos que este casal e os filhos fizeram no Carnaval e elevaram o número para 1000 pessoas. A qualquer um deles poderiam transmitir o novo coronavírus.

O aparecimento de tantos casos, que tornaram a região a mais afetada pelo vírus levou as autoridades manter fechados em casa, em quarentena, mais de mil habitantes, tendo encerrado as escolas e creches, até à próxima segunda-feira.

Eventos cancelados

A propagação do novo coronavírus também levou a cancelamentos. A Feira de Turismo de Berlim (ITB), o maior evento do setor, marcado para 4 e 8 de março, foi cancelada, e o o Guia Michelin cancelou a cerimónia de entrega de estrelas na Alemanha, marcada para terça-feira, em Hamburgo.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, avisou na quinta-feira que a Alemanha estava "no início de uma epidemia de coronavírus". Desde quinta-feira, os viajantes da China, Coreia do Sul, Japão, Irão e Itália são obrigados a fornecer os seus dados de contacto às autoridades sanitárias à chegada ao país, para que possam contactá-los no caso de novos registos de infeção entre os passageiros destes países altamente afetados.

