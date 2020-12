O Ministério da Saúde lançou hoje um simulador que indica quando uma pessoa em Portugal pode receber a vacina anti-covid. Esta é uma das novidades do portal de vacinação.

Covid-19. Quando posso ser vacinado? Portugal lança simulador que dá resposta

Paula SANTOS FERREIRA O Ministério da Saúde lançou hoje um simulador que indica quando uma pessoa em Portugal pode receber a vacina anti-covid. Esta é uma das novidades do portal de vacinação.

Com a chegada das primeiras 9750 vacinas anti-covid a Portugal e a vacinação em massa a começar amanhã, domingo no país, o Governo lançou hoje um portal dedicado à vacinação contra a covid.

Uma das novidades do portal é um simulador de data de vacinação, em que cada português pode antecipar quando poderá ser vacinado. Para tal terá de aceder ao simulador e preencher alguns dados como idade, profissão e histórico de doenças. Aceda aqui ao simulador (clique aqui).

A campanha de vacinação será feita de acordo com grupos prioritários.

A primeira pessoa a ser vacinada em Portugal será um profissional de saúde do Hospital de São João, no Porto, confirmou hoje o gabinete de imprensa do Ministério da Saúde ao jornal Público.

Os profissionais de saúde serão os primeiros a receber a imunização contra o novo coronavírus, seguindo-se depois os agentes das forças de segurança, forças armadas e de outros serviços críticos, indica o novo portal da vacinação. Em terceiro lugar a vacina será dada às pessoas mais idosas residentes em lares, bem como os funcionários destas instituições.

A partir de fevereiro de 2021 inicia-se uma nova fase de vacinação, destinada à população com mais de 50 anos com certas patologias e a partir de abril, serão as pessoas com mais de 65 anos. Veja os grupos prioritários por fase aqui.

