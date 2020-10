A circulação para fora do concelho de residência em Portugal vai estar limitada, entre as 00h00 de sexta-feira e as 06h00 de 03 de novembro.

Covid-19: PSP e GNR reforçam fiscalização para evitar deslocações entre concelhos

Lusa

A PSP e a GNR vão realizar, a partir de sexta-feira, operações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização em todo país para garantir as regras em vigor de contenção da pandemia de covid-19 no âmbito das limitações de circulação entre concelhos.

Em conferência de imprensa conjunta, realizada no Ministério da Administração Interna, a PSP e a GNR avançaram que as operações têm essencialmente uma vertente de sensibilização e pedagogia, mas em caso de necessidade estas duas forças e segurança não hesitarão em “impor a lei".

Portugal ultrapassa pela primeira vez os quatro mil casos diários País voltou a bater um novo recorde de número diário de infeções e regista mais 33 óbitos. Região Norte concentra mais de metade dos novos casos positivos.

Além da fiscalização à circulação entre concelhos, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública vão também estar atentas a outras regras em vigor para conter a pandemia de covid-19, como o uso de máscara na rua e nos transportes públicos, consumo de álcool na via pública e ajuntamento de pessoas, que estão limitados a cinco pessoas.

A circulação para fora do concelho de residência vai estar limitada, entre as 00h00 de sexta-feira e as 06h00 de 03 de novembro, existindo algumas exceções.

