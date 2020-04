Covid-19. Protesto "Todos à Janela" contra o regresso da austeridade em Portugal

"Traz os tachos e as panelas a todas as janelas". Um grupo de ativistas, ligados a movimentos sociais está a organizar um protesto contra um estado de emergência que protege os mais ricos e esquece-se da maioria da população. A "caçarolada" começa nesta segunda-feira, dia 13, e vai decorrer até dia 17, sempre às 19 horas.

Os organizadores deste protesto começaram por ser quatro pessoas que já se conheciam do ativismo. Participaram no Que se Lixe a Troika, movimento que ficou conhecido por organizar grandes manifestações de rua contra as políticas de austeridade nos anos da crise e do Governo de Passos Coelho em Portugal.

Entretanto, este grupo de ativistas, composto por um arquiteto, uma advogada, um jornalista e uma atriz, alargou-se. Entraram dezenas de pessoas e agora pretendem fazer um protesto, por todo o país, para que a pandemia não seja a justificação para colocar quem trabalha sem nenhuma proteção, segundo afirmam.

Joana Manuel é atriz e uma das pessoas que organiza a iniciativa, espera que esta segunda-feira seja um início de um protesto em vários locais que vai crescendo: "tenho falado com as pessoas da minha rua, que não fazem parte da minha rede social e que estão a sentir muito diretamente na pele o que se passa. São pessoas que estão em desemprego parcial e outras até que trabalham nos hospitais e que vêem com preocupação a atual situação. São gente que vive do seu trabalho e está a ficar assustadas com o rumo que isto está a tomar e que vai participar no protesto", disse ao Contacto.

A partir deste dia 13 de abril, às 19 horas, vão começar a bater tachos e panelas à janela, apelam a quem participe que faça vídeos e os publique nas redes sociais, para que isso permita espalhar esta contestação "ao aumento das desigualdades sociais com o pretexto da pandemia".

"O protesto está marcado de 13 a 17 de abril, mas é como o estado de emergência, pode ser reavaliado e continuar. Nessa altura não será pelas quatro pessoas que começaram, nem pelas dezenas de outras pessoas que se juntaram, mas por toda a gente que entretanto se tenha somado em todas as ruas do país". explica a ativista.

O protesto pretende ser uma chamada de atenção para a necessidade de que o Governo "proteja quem necessita de ser protegido" e que evite repetir a austeridade imposta pela troika entre 2011 e 2015. Para já, assinalaram o seu interesse em participar mais de 1000 pessoas no evento criado no Facebook.



As razões do protesto

"As pessoas que trabalham estão a ser usadas como uma espécie de linha da frente, para diminuir as 'baixas', sem que se tenha a devida consideração por elas", argumenta Joana Manuel sublinhando a urgência deste protesto.

O texto que acompanha o documento faz uma análise muito negativa deste período de confinamento em Portugal, garantem que à boleia do vírus tem havido uma onda de regressão laboral, despedimentos e ataques aos direitos de quem trabalha e aos setores da população mais desfavorecidos:

" Começou uma avalanche sem precedentes de ataques aos direitos dos trabalhadores, os que estão e estarão sempre na linha da frente no combate à pandemia: lay offs simplificados que permitem trabalhar por 2/3 do salário; despedimentos; chantagens laborais; violação sistemática das regras de saúde e segurança no trabalho; desregulamentação total dos horários e bancos de horas ilegais.".

O grupo promotor afirma que há uma alternativa que passa por combater com vírus tendo em conta a opinião e os direitos de quem trabalha. Os ativistas lembram que a renovação de o estado de emergência fez-se criando normas desiguais, em que as normas laborais podem mudar sem ser ouvidas as organizações dos trabalhadores, mantendo-se, sintomaticamente, a necessidade de escutar as organizações patronais na regulamentação da renovação do estado de emergência.

"A solução não pode existir sem os trabalhadores e sem o respeito pelos seus direitos. Urge evitar que à crise de saúde pública se some uma profunda crise social e económica.", lê-se no documento promotor do protesto.

"É tempo de responsabilizar a banca e os grandes empregadores, exigindo-lhes o respeito por quem trabalha.

É tempo de se fazerem ouvir os que já perderam direitos, o emprego, uma parte do salário, as férias ou o subsídio de refeição. É tempo de se fazer ouvir quem trabalha.", defende-se no texto base da iniciativa.

As reivindicações concretas são cinco:

"1. Nem mais um trabalhador no desemprego!

2. Parar a conta da água, da luz e das telecomunicações!

3. Para #FicarEmCasa é preciso #Esquecer_a_Renda!

4. Chegou a hora dos bancos. Que paguem os banqueiros!

5. Não se toca na Segurança Social!"



Um estado de emergência só para alguns

Joana Manuel confessa que pessoalmente não está de acordo com que a declaração do estado de emergência.

"Sobretudo um estado de emergência que vai muito para além daquilo que já cobria a lei normal, em termos de saúde pública, e que põe em causa o direito à greve e os princípios constitucionais que permitem resistir a leis que possa ser injustas".

Apesar disso, a ativista afirma que não há condições políticas para acabar ele: "O protesto não tem como objetivo acabar com o estado de emergência, por muito exagerado que a sua declaração possa ter sido. Nós queremos, pelo menos, é que ele seja utilizado para proteger quem precisa de proteção e não para atacar quem trabalha".

Para além das questões económicas e sociais, há também uma preocupação, dos organizadores, sobre o tipo de democracia que pode sair desta crise.

A atriz faz notar que a situação criada, em termos de instrumentos de repressão e de controle, é perigosa. "Este governo até pode respeitar os direitos e cidadania, mas foi aberto um precedente perigoso, perante situações de saúde pública que certamente se poderão repetir nos próximos tempos", explica.













