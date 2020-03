Tal como em Espanha, e ontem em Itália, os portugueses quiseram agradecer o esforço que médicos, enfermeiros e outros profissionais têm dedicado os últimos dias a salvar pessoas do novo coronavírus.

Covid-19. Portugueses foram à janela aplaudir os profissionais do SNS (vídeo)

Aplausos, buzinas nas janelas, assobios. Foi esta a forma que os portugueses encontraram, tal como os seus vizinhos espanhóis, para agradecer aos profissionais de saúde do SNS, que, incansavelmente, têm estado na linha da frente da do combate contra o coronavíros, a salvar vidas.

Às 22h, em todo o país, e com as ruas desertas, pelo isolamento imposto, as pessoas foram à janela aplaudir e dizer "bravos" e "obrigada" a médicos, enfermeiros e outros técnicos e profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

Veja, em baixo, alguns vídeos partilhados nas redes sociais, através das quais os portugueses foram convidados a partilhar o momento.

Um grande obrigada a todos os profissionais de saúde! #SomosTodosSNS 💫 pic.twitter.com/3L6IZYbLf7 — m !*+⚡️ (@mvvtilde) March 14, 2020









Sinceramente, pensei que ninguém fosse ligar ao apelo ao aplauso de homenagem aos profissionais do SNS, mas a verdade é que que às 22h em ponto comecámos a ouvir palmas da maioria das casas aqui à volta, em Gaia. 👏 👏👏#COVID19PT #coronavirusPT #COVID19 #Coronavirus pic.twitter.com/d5hgsxK72P — Aquiles Pinto (@aquilespintoPT) March 14, 2020





#somostodossns

Um obrigado de Coimbra a todos os profissionais da saúde 👏🏼 pic.twitter.com/KszjPxbf7T — Tania 🍭 (@t_aniapm) March 14, 2020





Em Lisboa aplausos grandiosos e buzinas nas janelas das casas e prédios depois de uma corrente pelas redes sociais marcando o compromisso, para homenagear as equipes de saúde de Portugal. #CODVID19 #coronaviruspt pic.twitter.com/PVkJHVghtv — Stefani Costa (@iskkr4) March 14, 2020





