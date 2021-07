Mais 655 pessoas foram dadas como recuperadas da covid-19. Internamentos continuam a subir.

Portugal. Zero mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas registaram-se mais 2041 casos de covid-19, uma variação de 0,23% face ao dia anterior. Não foi reportada nenhuma morte no último dia.



No relatório anunciado este domingo, dá-se conta do aumento de 1386 casos ativos da doença provocada pelo novo coronavírus, somando um total de 38.124.

Mais 655 pessoas foram dadas como recuperadas da covid-19. O total de recuperados subiu assim para 833.852.



Segundo a DGS, os internamentos continuam a subir, sendo que 567 pessoas estão internadas, mais 24 do que no relatório de sábado. Existem 128 pacientes nas unidades de cuidados intensivos, mais seis do que no dia anterior.



Continua a ser a região de Lisboa e Vale do Tejo a mais afetada em termos de contágios (928), seguindo-se a região Norte (564). No Algarve registaram-se 252 infetados desde o dia anterior e na região Centro foram detetados 171 novos casos de covid-19. No Alentejo reportaram-se 63 infeções.

Nas regiões autónomas, os Açores contabilizam mais 52 casos de infeção. Na Madeira, o panorama é mais tranquilizante, tendo sido reportados 11 casos.

O coordenador da task force acredita que, em meados de Setembro, “estaremos totalmente protegidos ou fortemente protegidos” contra a nova variante Delta. Citado pelo Público, disse que “no entanto, a aceleração da vacinação mostra que ela tem efeito no contágio. Isto é uma corrida contra o tempo”.



Questionado sobre a anterior previsão de que a imunidade de grupo seria atingida em agosto, o vice-almirante Gouveia e Melo explicou que, “na altura, achávamos que a imunidade de grupo se atingia com 70% de primeira inoculação e 50% de segunda inoculação”, lê-se.

“Entre 8 e 15 de agosto, vamos atingir essa meta” e “iremos atingir 85% de primeiras inoculações em setembro – segunda ou terceira semana – e também atingiremos nessa altura os 70% de segundas inoculações”, citou o mesmo jornal.

