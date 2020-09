Esta quarta-feira, 23 de setembro, o país registou 802 novas infeções e três mortes por covid-19.

Covid-19. Portugal volta a ultrapassar os 800 casos positivos por dia

Ana TOMÁS Esta quarta-feira, 23 de setembro, o país registou 802 novas infeções e três mortes por covid-19.

O número de novos infetados com o vírus Sars-Cov-2 voltou a subir esta quarta-feira, 23 de setembro, depois de no dia anterior se ter registado o valor mais baixo dos últimos cinco dias.

Nas últimas 24 horas foram registados 802 casos positivos e três mortes por covid-19. Os óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, região que concentra esta quarta-feira pouco mais de metade dos novos casos (437 em 802).

Na conferência de imprensa de balanço dos dados a Ministra da Saúde adiantou que, atualmente, em Portugal, "a taxa de incidência a sete dias é de 47 novos casos por 100 mil habitantes e a taxa de incidência a 14 dias é de 86,8 casos por 100 mil habitantes". Já o cálculo do valor médio do Rt (risco de transmissibilidade) estima que este esteja agora em 1,11, "uma ligeira redução" face aos valores anteriores notou Marta Temido, reconhecendo no entanto que o número atual de novos casos "é elevado".

No que respeita aos internamentos, mantém-se a subida, havendo mais 25 hospitalizações por covid-19, num total de 571, com mais sete em cuidados intensivos, aumentando para 77 o número de doentes com essa patologia nesse tipo de unidades.

Face a ontem recuperaram também mais 316 pessoas, elevando para 46.290 o total de pessoas que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia, em Portugal, já foram infetadas 70.465 pessoas como o novo coronavírus e 1.928 morreram vítimas da covid-19.

Há, atualmente, 22.247 casos ativos.









