O Governo decidiu manter esta medida, por enquanto, e remeteu a tomada de decisão sobre a terceira dose da vacina para mais tarde.

Portugal. Uso de máscara na rua continua obrigatório até 12 setembro

O Governo decidiu na sexta-feira aliviar uma série de medidas de prevenção contra o alastramento da pandemia em Portugal, deixando o país de estar em estado de contingência e passando para a fase abaixo, menos grave, estado de calamidade.

Contudo, o uso obrigatório da máscara na rua mantém-se até, pelo menos, 12 de setembro. Inicialmente, o Governo previa já nesta segunda fase de alívio de medidas retirar a obrigatoriedade de máscara na via pública, mas ontem, na conferência de imprensa após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, foi anunciado que a medida se mantém.

“Dia 29 [de julho], anunciámos que, a partir desta segunda fase, seria possível o levantamento da necessidade de utilização de máscaras na rua, mas essa é uma decisão que foi tomada na Assembleia da República, que deve ser tomada na Assembleia da República", esclareceu a primeira-ministra em exercício, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa onde anunciou o arranque da segunda fase de alívio de medidas, com base na vacinação completa de 70% da população portuguesa.

Mariana Vieira da Silva defendeu que esta é uma "medida com tão forte impacto nos direitos, liberdades e garantias” que "foi apresentada pelos peritos na última reunião do Infarmed", pelo que "a expectativa é que a Assembleia possa tomar a decisão no momento em que considere adequado e nos termos em que considere adequado".

Esta proteção contra a covid-19 deve ser usada “sempre” que rodeados de pessoas em qualquer espaço exterior e sempre em qualquer espaço interior, indica o decreto lei.

A governante declarou ontem que o executivo entende que o facto de se ter atingido antecipadamente a meta de 70% é razão suficiente para aligeirar as restrições atualmente em vigor, antecipando algumas das medidas previstas apenas para 5 de setembro.

"Atingidos os 70% da vacinação, chegou o momento de voltar a olhar para as medidas e passar à próxima fase de um conjunto de fases que tinha sido aprovada no final do passado mês de julho", referiu justificando assim a passagem para estado de calamidade.

Terceira dose da vacina

Já a terceira dose da vacina, a decisão ficará igualmente para mais tarde, sendo a responsabilidade da "Direção-Geral da Saúde".

A ministra assinalou que atualmente "nem sequer a Autoridade Europeia do Medicamento tem uma posição sobre essa matéria".

"Aguardemos essa posição da entidade europeia e depois da Direção-Geral da Saúde para sabermos também em que termos é que ela se pode realizar", afirmou a primeira-ministra em exercício.

