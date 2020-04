Nas últimas 24 horas, houve mais 34 doentes que não sobreviveram à infeção do coronavírus, e foram confirmadas mais 598 infeções.

Covid-19. Portugal ultrapassa os 500 mortos e tem mais de 16.500 infetados

Lusa Nas últimas 24 horas, houve mais 34 doentes que não sobreviveram à infeção do coronavírus, e foram confirmadas mais 598 infeções.

Portugal regista este domingo 504 mortos associados à covid-19, mais 34 do que no sábado, e 16.585 infetados (mais 598), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (280), seguida pelo Centro (120), pela região de Lisboa e Vale Tejo (91) e do Algarve, com nove mortos.

Há 1.849 profissionais de saúde infetados só em Portugal Perto de 500 são enfermeiros. No total, 276 médicos foram diagnosticados com covid-19.

O boletim dá hoje conta de quatro óbitos nos Açores.

Relativamente a sábado, em que se registavam 470 mortos, hoje observou-se um aumento percentual de 7,2% (mais 34).

De acordo com os dados disponibilizados pela DGS, há 16.585 casos confirmados, mais 598, o que representa um aumento de 3,7% face a sábado. Nos próximos dias os hospitais portugueses vão receber mais 300 ventiladores, para tratar os doentes infetados.

