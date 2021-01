Marcelo Rebelo de Sousa lembrou num discurso esta noite que o País tem de "agir drástica e rapidamente" nas "próximas semanas" para travar a escalada da doença.

Covid-19. "Portugal tem de jogar tudo por tudo para conter a pandemia"

Paula SANTOS FERREIRA Marcelo Rebelo de Sousa lembrou num discurso esta noite que o País tem de "agir drástica e rapidamente" nas "próximas semanas" para travar a escalada da doença.

"Este é o pior momento da pandemia" e tem de se "jogar tudo por tudo nas próximas semanas" para conter a situação catástrofe que Portugal está a viver com a covid-19, declarou esta noite o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa numa comunicação ao País. E avisou: o combate à pandemia nas próximas semanas vai determinar como será a nossa "primavera, verão e até outono".



Neste momento, Portugal tem "os piores números da Europa" e a "pressão hoje é extrema", salientou o presidente a partir do Palácio de Belém.

A propagação da nova variante inglesa é a principal responsável da situação nomeadamente em regiões muito afetadas do País.

"A nova variante inglesa é responsável por mais de 50% dos casos em áreas como a grande Lisboa", precisou o presidente Marcelo. "Há uma pressão extrema nas estruturas nessas zonas e o número de mortes cresce de forma inimaginável no país, com ela cresce a insensibilidade, a negação do vírus e da sua gravidade ou do confinamento", acrescentou.

"Agir drástica e rapidamente"

Para Marcelo Rebelo de Sousa "a negação do vírus e da sua gravidade" nada resolve. "Nada disto, nenhuma das negações resolve os mortos, o sofrimento de doentes covid e não covid, o que importa neste momento mais dramático é não perder a linha de rumo, e ter a capacidade de resistir, de melhorar e agir", apelou o chefe de estado português no seu discurso.

"Se for verdade que, desta vez, a vaga começou a Ocidente e Portugal é dos primeiros e não dos últimos a sofrer a pandemia, então é preciso agir drástica e rapidamente", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa e se for preciso fechar as fronteiras terrestres e aéreas.



O Presidente justificou assim o decreto da renovação do estado de emergência que hoje assinou. Nos próximos 15 dias Portugal continuará em confinamento total e agora vai fechar as fronteiras.

Como fez questão de referir o "custo brutal destas medidas mais duras é de longe inferior ao custo de vidas" perdidas, da "saúde e da economia" de Portugal. E estas medidas poderão durar um pouco mais do que inicialmente se previa.

Governo aprovou decreto

O atual período de estado de emergência termina às 23h59 do próximo sábado, 30 de janeiro. Esta renovação tem efeitos a partir das 00h00 de 31 de janeiro, até às 23:59 de 14 de fevereiro.

De acordo com a Constituição, este quadro legal que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, não pode durar mais de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

Para o decretar, o Presidente da República tem de ouvir o Governo, que deu parecer favorável na quarta-feira, e de ter autorização da Assembleia da República, que foi dada hoje, com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP e PAN, a abstenção do BE e votos contra de PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.

