Covid-19. Portugal soma mais seis mortes e 232 novas infeções

Entre domingo e segunda-feira, Portugal registou mais seis mortes e 232 novos casos de covid-19. O boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) aumenta assim para 44.129 o número de infeções contabilizadas desde o início do surto. As vítimas mortais associadas à pandemia já são 1620.

Dos novos casos, 84% foram identificados na região da Grande Lisboa. Em termos geográficos, três das mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas surgiram no Alentejo e uma aconteceu no norte do país. De acordo com os dados divulgados pelas autoridades de saúde, uma das vítimas mortais entre os seis óbitos declarados nas últimas 24 horas estava na casa dos 50 anos, dois tinham entre 60 e 69 anos e as outras três tinham mais de 80 anos.

Até ao momento 29.166 pessoas foram dadas como recuperadas. Destas, 149 nas últimas 24h. Excluindo as recuperações casos e os óbitos, há 13.343 casos activos em Portugal, mais 77 do que no domingo.

Há 513 pessoas internadas, mais nove do que no dia anterior, das quais 74 estão nos cuidados intensivos.

